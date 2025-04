Choinka na pniu to piękna i nowoczesna świąteczna dekoracja. Możesz ją przygotować zarówno w wersji żywej, jak i sztucznej, a także w dowolnym rozmiarze. Genialnie pod nią prezentują się prezenty, ale także ozdoby - światełka, skarpeta prezentowa czy pluszowy krasnal. Zobacz, jak szybko przygotować taką choinkę.

Choinka na pniu z gałązek to dość łatwa do zrobienia dekoracja. Musisz jednak zadbać o odpowiedniej wielkości pień, a także stelaż. W jego roli sprawdzi się metalowa podstawa albo donica wypełniona kamieniami. Musi być to coś ciężkiego, aby choinka się nie przewróciła.

Możesz także wypełnić donicę betonem, a następnie włożyć do środka gotową choinkę i zabezpieczyć ją przed przesuwaniem do czasu, aż masa wyschnie. Choinka na pniu może być bardzo duża i stanowić centralną ozdobę świątecznego pokoju, ale także mieć niewielki rozmiar i być dodatkiem, który postawisz na komodzie w przedpokoju czy sypialni. Taka ozdoba bardzo szeroko dostępna jest w sieci, ale o wiele większą radość da stworzenie jej własnoręcznie, najlepiej całą rodziną.

Aby zrobić choinkę DIY na pniu z gałązek, potrzebujesz sporej wielkości pień. Nie musi być szeroki, ale dobrze, jeśli będzie dość długi. Jeśli zamawiasz drewno opałowe, poproś, aby jedną belę przeciąć w taki sposób, aby nie była małym drewienkiem.

fot. Choinka na pniu/Pinterest

Pień przymocuj do podstawy lub wstaw do naczynia z betonem i pozostaw do wyschnięcia. Następnie przymocuj do niego pojedyncze gałązki (w okresie świąt dostaniesz je niemal wszędzie). Możesz je przywiązać, przykleić bardzo mocnym klejem albo przymocować je ciasno owiniętym wokół pnia drutem. Każda gałązka musi być dobrze przytwierdzona do pnia, aby nie spadła pod ciężarem własnym lub bombek czy lampek.

Możesz wykorzystać żywe i sztuczne gałązki (te drugie będą zdecydowanie lżejsze), a także przygotować na pniu np. choinkę z szyszek.

fot. Jak zrobić choinkę na pniu/Adobe Stock, Nadtochiy

Możesz także kupić gotową żywą choinkę i zrobić jej dekorację w postaci pnia. Drzewko powinno być dość wysokie, aby nie stracić tego ciekawego efektu. Choinkę umieść w donicy z ziemią i dodatkowo obciąż kamieniami. Jeśli chcesz mieć dekorację w minimalistycznym, naturalnym i lekko rustykalnym stylu, owiń osłonę dodatkowo papierem pakowym.

Następnie przy pomocy ostrego sekatora ogrodowego odetnij dolne gałązki na taką wysokość, jaką chcesz. Będzie co prawda widać ślady po cięciach, ale możesz je przykryć, owijając wokół pnia lampki świąteczne. Tak przygotowaną choinkę udekoruj wedle uznania i postaw w wybranym miejscu.

fot. Żywa choinka na pniu/Pinterest

Aby zrobić choinkę na pniu w donicy, musisz pamiętać, aby dobrze dociążyć całość. Najlepiej sięgnąć po ziemię wymieszaną z kamieniami albo zrobić cementową podstawę. To sprawdzi się zarówno w przypadku drzewka sztucznego, jak i żywego.

Możesz także przygotować choinkę w taki sposób, aby cały pień schował się w donicy. Wówczas drzewko wygląda pięknie, a gałązki nie gniotą się wewnątrz pojemnika. W tym przypadku również sprawdzi się zarówno wersja z "przypinaniem" pojedynczych gałązek, jak i "goleniem" dolnej części drzewka.

fot. Jak zrobić choinkę na pniu w donicy/Adobe Stock, BublikHaus

W podobny sposób przygotujesz także niewielkie drzewko świąteczne. Wówczas sięgnij po mniejszą doniczkę lub pojemnik. Dla lepszego, bardziej efektownego wyglądu wykorzystaj grube, mięsiste gałęzie, aby całość prezentowała się doskonale w każdej części domu. Świetnie sprawdzi się np. jodła kaukaska.

Pień możesz schować w donicy lub wysunąć odrobinę także ponad nią. Gotowe drzewko udekoruj światełkami oraz niewielkimi bombkami - duże ozdoby mogą przyćmić niewysokie drzewko i sprawić, że efekt będzie sprawiał wrażenie przesadzonego.

fot. Jak zrobić choinkę na pniu/Adobe Stock, nuzza11

