Tworzenie własnoręcznych ozdób świątecznych DIY pozwala nie tylko rozwijać kreatywność, ale także pomaga chronić środowisko poprzez wykorzystanie materiałów z recyklingu. Aniołek z butelki to tani, prosty i efektowny sposób na wprowadzenie świątecznego nastroju do twojego domu. Możesz ustawić go na półce, zawiesić na choince lub podkleić na cienkiej żyłce do sufitu, tworząc piękną dekorację w dowolnym miejscu w domu.

Do wykonania świątecznego aniołka z butelki potrzebujesz kilku prostych materiałów, które z łatwością znajdziesz w domu lub pobliskim sklepie. Możesz także kupić coś bardziej "eleganckiego" w internecie lub sklepach z pasmanterią.

Przygotuj przede wszystkim pustą plastikową butelkę jako bazę, farbę akrylową (biała, złota lub srebrna), klej na gorąco, papier lub tekturę na skrzydła, oraz dodatki takie jak włóczka, wata czy sianko na włosy. Zamiast farbek możesz też wykorzystać gotowe pozłacane lub posrebrzane materiały - papier, tkaninę czy bibułę.

Przydadzą się także cienki drucik na aureolę, koraliki i brokat do dekoracji oraz nożyczki i marker do wykończenia detali. Dzięki tym materiałom stworzysz piękną, świąteczną ozdobę, idealną do dekoracji domu lub choinki.

fot. Aniołek z butelki DIY/Adobe Stock, detry26

Oczyść plastikową butelkę i usuń etykiety. Odetnij szyjkę oraz dolną część butelki. Owiń dolną część butelki ozdobną tkaniną, aby przypominała suknię. Zabezpiecz materiał klejem na gorąco, upewniając się, że tworzy ładne fałdy. Na dole możesz dodatkowo przykleić ozdobną tasiemkę lub koronkę. Sprawdzi się też tzw. washi tape.

Na szczycie butelki przyklej małą bombkę, która będzie głową aniołka. Następnie wytnij kawałek wstążki (idealnie sprawdzi się transparentna) i złóż ją w kształt kokardy. Środek zabezpiecz drucikiem lub klejem i tak przygotowane skrzydełka przyklej do "pleców" butelkowego aniołka.

Na koniec możesz też przygotować aureolę. W tym celu złóż cienki drucik miedziany w okrąg, a następnie dodaj drucik do tylnej części aureoli, aby przymocować ją do całej dekoracji. Jeśli chcesz, możesz dodać także ozdobne koraliki, brokat czy sianko w roli włosów.

Tak przygotowany aniołek będzie pięknie prezentował się na choince, stole wigilijnym czy półce. Będzie też piękną zimową dekorację okna.

