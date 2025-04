Czy wiesz, że w dobrze zaaranżowanej kuchni zaoszczędzisz aż 60 proc. czasu potrzebnego do przygotowywania posiłków? Kilka prostych zasad i trików aranżacyjnych sprawi, że uporasz się z gotowaniem znacznie szybciej. Sprawdź, co warto uwzględnić przy projektowaniu kuchni.

Reklama

1. Trójkąt roboczy.

Wskazuje, jak ustawić sprzęty najważniejsze w kuchni, by korzystanie z nich było możliwie wygodne. Lodówka, kuchenka i zlewozmywak powinny być tak ustawione, by stanowiły wierzchołki trójkąta roboczego. Im jego boki będą krótsze, tym lepiej, bo mniej się nabiegasz podczas gotowania. Dzięki takiej aranżacji przestrzeni w kuchni wypakowywanie zakupów, porządkowanie ich, mycie mięsa i warzyw, krojenie, gotowanie lub pieczenie – będą czynnościami, które wykonamy sprawnie i szybko.

2. Strefy kuchenne

Kuchnię warto podzielić na pięć stref, które znacząco poprawią funkcjonalność pomieszczenia: zapasy, przechowywanie, zmywanie, przygotowywanie, a także gotowanie. W strefie zapasów, zarówno w lodówce, jak i w szafkach – przechowujemy żywność. W strefie przechowywania sztućce, zastawę oraz inne drobne akcesoria potrzebne do nakrycia stołu, a w strefie zmywania poza zlewozmywakiem lub zmywarką znajdują się różnego rodzaju środki czyszczące i kosze na śmieci. W strefie przygotowywania posiłków niezbędny jest odpowiednio duży blat roboczy, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie – wszelkiego rodzaju deski, miski oraz przyprawy. Ostatnia strefa – gotowania – to miejsce przeznaczone dla kuchenki, piekarnika, mikrofalówki, garnków oraz patelni.

3. Odpowiednie oświetlenie

Oprócz górnego światła przyda się w kuchni kilka świecących punktów oświetlających blat albo kuchenkę. Wbrew powszechnej opinii, centralne oświetlenie nie musi być bardzo jasne. Najważniejsze, by było równomierne w całym pomieszczeniu. Lampy dobrze jest ustawić tak, by odbijające się od sufitu światło padało na sprzęty, nie powodując przy tym powstawania cieni. Bardzo ważne jest osobne oświetlenie poszczególnych stref roboczych. W kuchni mamy do czynienia z trzema głównymi strefami: blat, kuchenka i zlewozmywak. Wymagają one właściwego oświetlenia, bo to przy nich spędzamy najwięcej czasu. Doskonałym źródłem światła tuż nad kuchenką mogą być lampki znajdujące się w okapie. Zlewozmywak można oświetlić za pomocą specjalnej baterii wyposażonej w diodowy pierścień świetlny. Natomiast źródłem światła w okolicy blatu kuchennego mogą być lampki meblowe lub podszafkowe montowane pod wiszącymi półkami. Ciekawym rozwiązaniem w tym ostatnim przypadku będzie świecąca półka meblowa wyposażona w diody elektroluminescencyjne.

4. Szafki na twoją miarę

W dolnych szafkach wygodniejsze od półek są szuflady - łatwo z nich wyjąć nawet najgłębiej umieszczone sprzęty. Nowoczesne szuflady są długie (czasem mają ponad 1 m) i wytrzymują ładunek o ciężarze nawet 50-80 kg. Można pokusić się o montowanie szuflad dzielonych lub oddzielnie zakupić przegródki, które ułatwią utrzymanie w nich porządku. Przy wieszaniu górnych szafek pamiętaj, że wygodnie dosięgniesz tylko tych półek, które wiszą na wysokości twojego wzrostu. Warto zainwestować w pojemne i w pełni wysuwane szafki cargo, a także szafki narożne, które pozwolą na wykorzystanie trudno dostępnych miejsc.

5. Zainwestuj w okap

Okap jest niezbędny w kuchni: pochłania nieprzyjemne zapachy i opary tworzące się podczas gotowania. Nowoczesne okapy zaopatrzone są w filtry węglowe i tłuszczowe pochłaniające substancje tłuszczowe z oparów. Wybór modelu najczęściej uzależniony jest od wielkości kuchni. W małych pomieszczeniach montuje się zwykle okap podszafkowy, który podłącza się bezpośrednio do ściany lub tuż pod szafką znajdującą się nad kuchenką. W dużych kuchniach oraz tych wyposażonych w wyspę montowane są specjalne okapy, które nie muszą być mocowane do ścian ani mebli.

Pomocą przy projektowaniu kuchni może być darmowy program do projektowania wnętrz. Warto z niego skorzystać.

Reklama

Czytaj także:

• Projektowanie kuchni

• Zaprojektuj swoją kuchnie bez błędów