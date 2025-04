Kolejne skarpetki pod choinką? Nie pozwól, by twój facet dostał w tym roku mało atrakcyjny prezent. Zamiast kolejnego krawatu czy szalika, podaruj mu coś funkcjonalnego i męskiego. Pamiętaj, że mężczyźni uwielbiają użyteczne rozwiązania. Co w takim razie mu podarować by był zadowolony? Pomyśl o zestawie Old Spice. W zestawie znajdziesz:

Reklama

żel pod prysznic,

antyperspirant.

Nie zapomnij o pięknym i świątecznym zapakowaniu swojego prezentu, tak by był jeszcze bardziej magiczny!

Do zapakowania zestawu kosmetyków dla niego potrzebujesz:

zestaw kosmetyków,

nożyczki,

szary papier,

klej,

ozdobny sznurek,

dwa szablony w kształcie gwiazdek,

sztuczny śnieg,

kokarda,

3 szyszki,

3 laski cynamonu,

3 gwiazdki anyżu,

sypki brokat.

Pakowanie kosmetyków dla niego krok po kroku

Zaczynamy od obłożenia pudełka szarym papierem. Następnie przewiązujemy go ozdobnym sznurkiem tak jak na filmie. Po czym odbijamy na papierze kształty gwiazdek za pomocą szablonów i sztucznego śniegu. Na koniec przywiązujemy kokardę i przyklejamy szyszki oraz przyprawy. Całość posypujemy sypkim brokatem.

Jak zapakować rower pod choinkę?

Jak zapakować butelkę wina na prezent?

Reklama

Prezenty gwiazdkowe do 100 zł