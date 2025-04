Jak zaaranżować balkon?

Może posłużyć jako miejsce do przechowywanie rzeczy, letni kącik jadalny, czy własny przydomowy ogródek.

fot. Fotolia

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile radości może przynieść dobrze zaaranżowany balkon. Możliwość dodawania do dań własnych ziół, zjedzenia śniadania w otoczeniu pachnących roślin i cieszenie się świeżym powietrzem nie wychodząc z domu, to tylko nieliczne z zalet. Przy zakupie małego lokalu powinnaś zwrócić uwagę na to, czy balkon jest odpowiednio duży (trzeba zauważyć, że mini mieszkania nie zawsze są wyposażone w balkon czy loggie) - najlepiej gdyby zajmował cała powierzchnię bocznej ściany lokalu, wtedy możliwości aranżacji będą największe.

Im więcej roślin, tym lepiej

Nie bój się, że przesadzisz jeśli chodzi o ilość roślin na balkonie. Dobrym pomysłem jest zamontowanie regału z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne. Wtedy dzięki półkom możesz wykorzystać pionowe powierzchnie.

Na tego typu konstrukcjach dobrze sprawują się rośliny wiszące (np. pnąca odmiana truskawek), zioła oraz rośliny lubiące większe nasłonecznienie - im wyższa półka, tym więcej słońca do niej dociera. Warto również wykorzystać balkonowe barierki - na rynku znajdziesz wiele rodzajów specjalnych donic i koszy na rośliny, które można zawiesić na balustradzie, tworząc efektowny wystrój i zaoszczędzając tym samym miejsce na ziemi.

Śniadaniowy kącik

Nawet na najwęższym i najciaśniejszym balkonie da się zaaranżować urokliwy kącik ze stolikiem oraz krzesłami. Hitem są podwieszane stoliczki ze specjalnymi uchwytami na barierki, do kompletu możesz wybrać metalowe lub plastikowe krzesła w ażurowym stylu, zajmujące naprawdę bardzo mało miejsca.

Klimatu dodadzą ustawiono w narożnikach świece (w lecie warto skorzystać ze świec na owady, które nie tylko ładnie wyglądają, ale i skutecznie odstraszają insekty).

Moda na pastele

Styliści zapowiadają, że tej wiosny najmodniejszymi kolorami będą delikatne, pastelowe odcienie - zarówno w makijażu, jak i modzie. Moda na pastele trwa!

A gdyby tak przenieść ten trend na balkon? Wiele sklepów proponuje urokliwe meble, donice i dodatki w delikatnych, ażurowych kształtach i kolorach. Z pastelowymi aranżacjami idealnie sprawdza się malowana na biało lub szaro wiklina.

Z roślin, które będą idealnie dopełniały magicznego wystroju możemy wybierać spośród lawendy, fiołków, bratków, niezapominajek, stokrotek czy żeniszków.

