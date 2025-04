Owoc awokado to jedna z niewielu roślin egzotycznych, którą można wyhodować w domowych warunkach. Sprawdź dlaczego tak się dzieje, jakich narzędzi będziesz potrzebowała i co musisz wykonać by wyrosło Ci piękne, dekoracyjne awokado.

Dlaczego warto wyhodować awokado

Awokado to pyszny, zdrowy, bogaty w kwasy omega-3 owoc, ale to także piękna roślina ozdobna do Twojego domu. Jej hodowanie jest proste i nie wymaga wybitnych umiejętności, dlatego to świetny trening dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z sadzeniem roślin. W dodatku wyhodowanie tak nietypowego owocu z pewnością będzie powodem do dumy. W naturalnych warunkach awokado jest wysokim, długowiecznym drzewem, o liściach przypominających papier. Twoje doniczkowe drzewko (choć malutkie) będzie z pewnością wyglądało równie imponująco.

Sadzenie awokado krok po kroku:

Wyjmij pestkę z owocu. Poczekaj, aż pestka delikatnie przeschnie. W grubszą, zaokrągloną część wbij poziomo trzy wykałaczki. Oprzyj wykałaczki o brzegi naczynia wypełnionego wodą (może to być słoik lub stabilna szklanka). Pestka powinna być zanurzona na 1/3 wysokości. Umieść naczynie z pestką w słonecznym, ciepłym miejscu, najlepiej na jasnym parapecie i spokojnie czekaj. Uzupełniaj wodę w naczyniu, bo może wyparowywać. Pestka potrzebuje od 2 do 12 tygodni, aby wykiełkować. Dopiero po tym czasie zacznie wypuszczać korzenie oraz pęd. Gdy korzenie sięgną dna pojemnika z wodą, wyjmij pestkę i posadź w dość sporej, wysokiej doniczce (o średnicy 15–25 cm) ziemią lub najlepiej mieszanką torfu z piaskiem w proporcji 1:2. Szpiczasty koniec pestki powinien wystawać ponad powierzchnię podłoża. Podlewaj owoc regularnie.

Jak pielęgnować awokado

Awokado najlepiej czuje się na parapecie okna południowo-wschodniego lub południowo-zachodniego .

. Regularnie podlewaj ziemię miękką, letnią, odstałą wodą.

ziemię miękką, letnią, odstałą wodą. Doniczkę warto przykryć przeciętą na pół plastikową litrową butelką - wówczas stworzysz roślinie cieplarniane warunki i będzie rosła jeszcze szybciej.

przeciętą na pół plastikową litrową butelką - wówczas stworzysz roślinie cieplarniane warunki i będzie rosła jeszcze szybciej. Latem dobrze wystawić je na dwór, umieścić w osłoniętym miejscu i nawozić co 2 tygodnie.

dobrze wystawić je na dwór, umieścić w osłoniętym miejscu i nawozić co 2 tygodnie. Zimą powinniśmy zapewnić roślinie spoczynek, przenieść do chłodniejszego pomieszczenia

(ok. 15 st. C) i ograniczyć podlewanie.

Co robić gdy drzewko podrośnie

Drzewko lubi szybko wystrzelić w górę. Gdy osiągnie ok. 30 cm wysokości, dobrze jest obciąć mu czubek nad parą liści, wtedy się ładnie

rozgałęzi. Gdy będzie spore, przytnij też dłuższe, w pełni rozwinięte gałązki, mniej więcej o 1/3 długości. Dzięki temu roślina stanie się bardziej zwarta i nabierze ładnego pokroju, choć będzie miała nieco mniejsze liście.

O tym pamiętaj: Nasiona egzotycznych owoców prawie zawsze kiełkują i dobrze rosną, ale rzadko kwitną i owocują.

Lubisz smak awokado? Sprawdź nasze przepisy na pyszne dania z awokado!

Tekst na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń, z magazynu "Przyjaciółka"