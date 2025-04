Salon jest najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem, a co jak nie światło, nadaje lepiej niezwykłego charakteru całości? Odpowiednio dobrany żyrandol jest połową sukcesu. Już od wieków ten właśnie element wnętrz zwraca największą uwagę.

Obecnie w sklepach mamy ogromny wybór żyrandoli. Nasza redakcja postanowiła wybrać te najbardziej niezwykłe i charakterystyczne! Znajdziecie tutaj pomysły na żyrandol do salonu klasycznego, nowoczesnego, designerskiego oraz w stylu retro. Popatrzcie!

Jak wybrać żyrandol do salonu? Zobacz, na co zwracać uwagę!

Urządzając nasze wnętrza, warto zastanowić się nad każdym elementem, który ma tworzyć całość. Abyśmy czuli się w nim dobrze, wszystko musi tworzyć harmonię. Ludzie lubią ład i porządek, a w bałaganie zazwyczaj się gubią. Wybierając żyrandol musimy zwrócić uwagę na to by był praktyczny i dobrze się komponował z resztą wystroju salonu. Ważna jest możliwość dobrania do niego klinkierów oraz lampy stojącej, czy nawet nocnej.

Wybór wzorów żyrandoli jest ogromny. Jak się nie pogubić? Przedstawiamy kilka oryginalnych propozycji!

Klasyczne żyrandole

Klasyka pasuje do większości pomieszczeń. Łączy współczesną prostotę i funkcjonalność z dawnym przepychem. Taki żyrandol nie przytłoczy wnętrza, a jedynie będzie delikatnie zdobić. Zobaczcie ciekawe propozycje tego typu żyrandoli w naszej galerii.

Klasyczne żyrandole do salonuZobacz galerię ›

Żyrandole w stylu retro

Styl retro to przede wszystkim elegancja i przepych. Te wiszące lampy będą pasować do wyjątkowo ekskluzywnych wnętrz. Błyszczące kamienie, świece i niezwykłe zdobienia. To wszystko składa się na wyjątkowość tego stylu. Przepięknie prezentują się w wielkich i wysokich pomieszczeniach. Wzbudzają zachwyt i skupiają uwagę na sobie.

Żyrandole w stylu retro do salonuZobacz galerię ›

Nowoczesne żyrandole

Nowoczesny styl kojarzy się z prostotą, funkcjonalnością, regularnością i niezwykłymi formami. Każdy żyrandol w tym stylu może wyglądać niczym dzieło sztuki współczesnej. Podstawowym zadaniem takiej lampy jest idealne oświetlenie wnętrza. Lampa może wyglądać ładnie, ale musi być przede wszystkim praktyczna. W naszej galerii znajdziecie ciekawe pomysły na nowoczesne żyrandole.

Nowoczesne żyrandole do salonuZobacz galerię ›

Artystyczne żyrandole

Żyrandole o niezwykłych kształtach i artystycznych formach. Są pomysłowe i wyjątkowe. Nie będą pasować do każdego wnętrza. Są idealne dla designerów, którzy lubią tworzyć coś niebanalnego. Te lampy są prawdziwymi dziełami sztuki. Zobaczcie w naszej galerii więcej tych niezwykłych propozycji.

Niezwykłe żyrandole do salonuZobacz galerię ›

