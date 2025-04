Jest takie powiedzenie: „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Jest w nim bardzo dużo prawdy. Człowiek przesypia aż 30 proc. swojego życia, w tym czasie zapewnia sobie niezbędną regenerację psychofizyczną, wzmacnia koncentrację, reguluje gospodarkę hormonalną i zapewnia dostateczną ilość energii na cały dzień.

Brzmi poważnie? Tak też jest. Dlatego trzeba sobie zapewnić jak najlepsze warunki do snu. Jak? Dobrze wywietrzyć sypialnię, unikać światła telewizora i komputera przed położeniem się do łóżka, nie pić kawy i alkoholu późnym wieczorem, zmęczyć się fizycznie pod koniec dnia, a przede wszystkich wybrać wygodny materac oraz pościel zapewniającą obieg powietrza, odprowadzającą wilgoć i nie powodującą podrażnień skóry.

Wybieramy pościel do sypialni dla całej rodziny: na co zwrócić uwagę?

Pościel, kołdra, prześcieradło, poduszka i pled to podstawowe wyposażenie każdej sypialni. Kupując poszczególne elementy, większość osób kieruje się zazwyczaj względami estetycznymi, tymczasem dla komfortu snu większe znaczenie ma materiał, z jakiego została wykonana pościel, oraz jej wymiary. W tym ostatnim przypadku warto pamiętać, że inne są wymiary pościeli przeznaczonej dla osoby dorosłej, a inne dla dziecka lub nastolatka, choć istotne znaczenie mają też indywidualne preferencje oraz wzrost. Punktem wyjścia musi być wielkość materaca – do niego bowiem dobiera się pościel.

Prześcieradło nie może się przesuwać ani zwijać. Powinno być więc nieco szersze niż materac, tak by lekko zwisało z łóżka, nie dotykało jednak ziemi – nie jest to ani estetyczne, ani higieniczne. Najlepiej, gdy jego brzegi można zawinąć pod spód materaca. Podobnie jest z kołdrą – powinna być na tyle szeroka, by lekko zwisała poza krawędzie materaca, jej długość nie może jednak wykraczać poza długość łóżka, by nie wałkowała się w jego nogach. Producenci zawsze podają na opakowaniu rozmiar pościeli, dzięki czemu łatwo wybrać komplet odpowiedni do wielkości posiadanego łóżka. Pościel o wymiarach 150x200 idealnie pasuje do łóżek jednoosobowych. Do łóżka podwójnego odpowiednia jest natomiast pościel o rozmiarze 150x200, 200x200.

Wybierając pościel dla dziecka, trzeba pamiętać o tym, że powinna być dopasowana do wzrostu dziecka. Pościel zbyt długa i szeroka może bowiem zaburzać przepływ powietrza, a tym samym obniżać jakość snu lub powodować częste wybudzenia. Standardowy rozmiar pościeli dla niemowląt to 60x120 i 110x125, dla starszych dzieci natomiast 150x200 cm.

Nie opracowano jeszcze mechanizmu utrzymującego kołdrę dokładnie w jednym miejscu, istnieje jednak sposób na przesuwające się prześcieradło. Guma umieszczona w rancie zapewnia maksymalny komfort osobom śpiącym, zwłaszcza dzieciom oraz tym, którzy mają niespokojny sen. Aby takie prześcieradło spełniło swoje zadanie, musi być jednak idealnie dobrane do rozmiaru materaca, co nie jest trudne dzięki odpowiednim oznaczeniom na opakowaniach. Taki element pościeli jest także dobrym wyborem dla osób, które zwisające z łóżka fragmenty prześcieradła uważają za mało estetyczne.

Pościel do sypialni

Kiedy wiemy już, jaki rozmiar pościeli będzie idealny do naszej sypialni, zostaje nam najważniejsza kwestia: wybór materiału. Najlepiej wybierać naturalne tkaniny – są miłe w dotyku i zapewniają poczucie świeżości oraz optymalną temperaturę przez całą noc. W przeciwieństwie do sztucznych materiałów, takich jak nylon czy poliester, szybko pochłaniają i odparowują wilgoć, a także pozwalają skórze oddychać. Zimą najlepiej sprawdzi się pościel flanelowa wykonana z grubej przędzy bawełnianej – doskonale utrzymuje ciepło, a jednocześnie, mimo ciężkiego wyglądu, jest przewiewna, dzięki czemu nie blokuje przepływu powietrza i nie pozwala skórze na nadmierne pocenie się. Warto pamiętać, że wilgoć to naturalne środowisko doskonałe do rozwoju bakterii. Pościel powinna więc zapewniać odpowiednią wentylację. Wiosną lepiej zdecydować się na lżejszą pościel z bawełny, lyocellenu lub satyny bawełnianej. Tkaniny te są przyjemnie chłodne w dotyku, a jednocześnie pozwalają skórze oddychać.

Na koniec powinniśmy zostawiać sobie wybór koloru i wzoru. Nowoczesna pościel jest projektowana nie tylko z myślą o jej walorach zdrowotnych, czyli zapewnianiu zdrowego snu, lecz także o estetyce. Ma cieszyć oczy, być elementem dekoracji sypialni i nadawać jej świeży wygląd. Możliwości kolorystycznych jest tutaj wiele: od jednolitych, stonowanych barw, aż do wielobarwnego, wzorzystego szaleństwa. Co wybrać? To, co będzie najlepiej pasować do wnętrza. Jeśli w pomieszczeniu jest już jakiś mocny akcent, lepiej zdecydować się na jednolite tkaniny. Jeśli jednak lubimy wyraziste wzory i kolory, nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po bardziej odważny wzór pościeli. Ciekawą opcją, zwłaszcza w minimalistycznych wnętrzach mogą się okazać poszewki dwustronne, umożliwiające łatwą i szybką zmianę wystroju pomieszczenia. Narzuty na łóżko pełnią dwojaką funkcję: stanowią kolejny element dekoracyjny, nadający sypialni pożądany charakter, a jednocześnie chronią pościel przed kurzem i zabrudzeniem. Elegancki wystrój zapewni jednak wyłącznie narzuta dopasowana do kołdry i poduszek.

Jak wybrać pościel dla niemowlaków i małych dzieci?

Dziecko to wyjątkowo wymagający konsument, dlatego przy wybieraniu odpowiedniego dla niego kompletu pościeli należy przemyśleć wiele spraw. Przede wszystkim warto zdecydować się na materiał bezpieczny dla delikatnej skóry malucha. Najlepszym wyborem będzie stuprocentowa bawełna pochodząca z ekologicznych upraw, a więc całkowicie wolna od szkodliwych substancji chemicznych. Ta przewiewna, miła w dotyku tkanina zapewnia idealną wentylację, nie wywołuje alergii i nie podrażnia skóry. Jest też łatwa w praniu i nie wymaga dodatkowej pielęgnacji, co z pewnością doceni każda mama małego dziecka. Wbrew pozorom design ma równie duże znaczenie, podobnie jak w przypadku pościeli dla dorosłych: wieczorne usypianie maleństwa stanie się łatwiejsze dzięki pościeli w ciekawych kolorach i oryginalnych wzorach. Producenci, tacy jak IKEA, oferują komplety dziecięce z nadrukami w postaci zwierząt lub kwiatów, które zaciekawią każdego malucha. Taką pościel można z powodzeniem wykorzystać do stymulacji rozwoju intelektualnego dziecka, choćby poprzez naukę nazw przedstawionych na kołdrze obiektów. Wybierając pościel dla dziecka, należy unikać modeli o ostrych wykończeniach czy z dużymi guzikami.

Poduszki ozdobne dla dzieci i dorosłych

O charakterze sypialni decyduje nie tylko narzuta na łóżko, lecz także ozdobne poduszki. Za ich pomocą, jak za dotknięciem magicznej różdżki, jesteśmy w stanie odmienić wygląd naszej sypialni. W zależności od tego, na jakie się zdecydujemy, możemy dodać pomieszczeniu sielskości, elegancji, luzu czy loftowego klimatu. Wybór jest przeogromny. Ozdobne poduszki i dekoracyjne poszewki wykonane są z miłych w dotyku materiałów, takich jak bawełna czy tkanina szenilowa, w wielu wersjach kolorystycznych – dostępne są modele z nadrukami, jednolite lub dwustronne. Dobrym pomysłem jest posiadanie kilku, a nawet kilkunastu sztuk o różnych rozmiarach, wzorach, fakturach i kształtach oraz łączenie ich w spójną, ciekawą całość.

Najmłodszym domownikom ozdobna poduszka może zastąpić maskotkę – na rynku dostępne są bowiem modele w kształcie zwierząt, np. lwa lub tygrysa, a także imitujące części ciała lub pojazdy. Czas przed zaśnięciem zmieniają one w prawdziwą przygodę, stymulują również rozwój ruchowy i intelektualny malucha – dziecko uczy się m.in. rozpoznawania kształtów przedmiotów, ćwiczy umiejętność chwytania, poznaje nazwy obiektów. Ozdobne poduszki dla dzieci, monochromatyczne lub kolorowe, gładkie bądź wzorzyste, będą też ładnym akcentem dekoracyjnym i ocieplą wnętrze sypialni. Wykonane są z materiałów miłych w dotyku i łatwych do utrzymania w czystości, m.in. bawełny i polaru – piorą się bez problemu, szybko schną i nie wymagają prasowania.

Wybór pościeli to ważna sprawa, wszak w łóżku spędzamy jedną trzecią naszego życia. Trzeba jednak pamiętać, że choć pościel to element wystroju, to nie estetyka jest najważniejsza, lecz materiał i rozmiar. Odpowiednio dobrana kołdra i prześcieradło ukoją nas po trudnym dniu i wprowadzą dobrze w następny. Jak? Zapewniając odpowiednią termowentylację, nie podrażniając skóry, a w przypadku dzieci nawet stymulując ich rozwój psychofizyczny. Ich wyborowi warto poświęcić więc czas i uwagę.

Artykuł powstał z udziałem marki IKEA.