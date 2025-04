Jeśli masz urządzony salon w stylu klasycznym, wybierz obrazy do salonu na płótnie, które nawiązują do klasyki malarstwa. Doskonale sprawdzą się zarówno pejzaże, portrety, ale także te, na których jest przedstawiona martwa natura. Dopasowując je do wnętrza, zwróć uwagę na ramę, najlepiej, aby była prosta i nieskomplikowana. Jeśli masz ścianę o sporej powierzchni, może pokusić się o wstawienie obrazu ze złotą widoczną ramą, ponieważ na taką ozdobę z pewnością każdy zwróci uwagę.

Czy obraz do salonu klasycznego sprawdzi się także urządzonym w innym stylu?

fot. Adobe Stock

Jeśli masz salon urządzony w stylu innym niż klasyczny np. nowoczesnym, skandynawskim, czy minimalistycznym, również będzie pięknie się prezentował. Wystarczy, że dobierając go, zadbasz o to, aby pasował do wnętrza zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinien także zapewniać wygodę oraz powinien być neutralny. Wybierając obraz do wnętrza zadbaj o to, aby podobał Ci się uspokajał Cię oraz przywodził na myśl pozytywne wrażenia.

Jakie są nieodłączne elementy klasycznego stylu we wnętrzu?

Z kolei, jeżeli chcesz, aby pomieszczenie stało się bardziej przytulne, oprócz obrazów umieść w nim także: świeczniki, lampiony i lustra. Dzięki nim powiększysz optycznie pomieszczenie, ale także sprawisz, że da poczucie bezpieczeństwa. Doskonale sprawdzą się także ciekawe dywany lub chodniki, natomiast na sofach miękkie poduchy. Zadbaj także o dekorację okien, umieść w nich firanki lub zasłony. Nie bój się także starych, stylizowanych zegarów, ponieważ są prawdziwymi dziełami sztuki i zawsze przykują uwagę.

Jeżeli zależy Ci na tym, aby w pomieszczeniu zapanowała harmonia, zdecyduj się na dodatki według feng shui. To dekoracje, które dadzą przepływ pozytywnej energii nie tylko w pomieszczeniu, ale także w całym domu. Dodatki według feng shui najczęściej są wykonane z drewna, symbolizują: drzewo, ogień, metal, wodę i ziemię. Wszystkie elementy pochodzą z natury i są bezpośrednio poddane procesom transformacji oraz przemijania. Zgodnie z filozofią feng shui, jeśli cała piątka jest w harmonii, wtedy zapewnia optymalny przepływ energii.

Wybierz obrazy w stylu klasycznym i urządź wnętrze swoich marzeń. Dobierz do niego także pozostałe dodatki, dzięki którym urozmaicisz pomieszczenie.

Materiał powstał z udziałem marki Uwalls.