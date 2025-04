Meble kuchenne wymieniamy nie częściej niż raz na 10 lat, a bywa że nawet co 20 lat. Głównie dlatego, że to bardzo drogi zakup. Druga kwestia to to, że wymiana mebli kuchennych najczęściej wiąże się z remontem i dezorganizacją funkcjonowania domu przez co najmniej kilka dni.

Reklama

Dlatego wybór szafek trzeba dokładnie przemyśleć i najlepiej obejrzeć choć kilka ofert różnych producentów. Wszystko po to, by wybrać optymalne dla siebie rozwiązanie i nie przepłacić.

Na skróty:

Podstawą przy zakupie mebli kuchennych, podobnie jak w przypadku każdego innego zakupu, jest planowanie. Oblicz miejsce i ustal podstawowe oczekiwania, a także możliwości kuchni (skosy, zaokrąglenia, obniżany sufit...)

Meble kuchenne muszą też tworzyć ładną i funkcjonalną całość ze sprzętem AGD, stołem kuchennym i krzesłami kuchennymi, jeśli masz miejsce na kącik jadalniany. Jeśli szafki podniszczyły się tylko trochę, czasem warto je odnowić i przedłużyć ich żywot.

Jeśli chodzi o nowe meble kuchenne, masz dwie możliwości wyboru:

gotowe zestawy dostępne zwykle od ręki w sklepie

meble na wymiar.

Te drugie są czasem jedynym rozwiązaniem do pomieszczenia o nietypowym kształcie czy wymiarach.

Zestawy mebli kuchennych oferują wszystkie sieci meblowe i supermarkety budowlane (także meble kuchenne Castorama, meble kuchenne Leroy Merlin czy Praktiker). Często są to propozycje w bardzo atrakcyjnej cenie. Właściwie jest to najtańsze rozwiązanie.

Jeśli uda się dobrać zestaw pasujący wymiarami, estetyką i funkcjonalnością, to czasem można w ten sposób urządzić kuchnię już za 1000–1500 zł. Istnieje też możliwość dokupienia do gotowego zestawu dodatkowej szafki, jeśli pasują wymiary.

Typowy zestaw mebli kuchennych składa się z szafki pod zlewozmywak (zazwyczaj szerokości 80 cm), 2–3 szafek stojących, (w tym jedna z nich ma szuflady) oraz mebli wiszących o analogicznych szerokościach jak szafki dolne.

Są też zestawy większe, np. do zabudowy ciągu kuchennego w kształcie litery L, ale nie tylko. Do tych mebli trzeba dokupić osobno blat na wymiar, listwy łączące dwa kawałki blatu itp.

Jeszcze tańszym rozwiązaniem jest zakup mebli kuchennych używanych. Czasem ich stan jest bardzo dobry, a ludzie pozbywają się ich najczęściej z dwóch powodów:

remont i zmiana aranżacji

przeprowadzka.

Warto pod tym kątem przeszukać ogłoszenia internetowe z najbliższej okolicy, by nie przepłacić za transport. W ten sposób meble, które posłużą jeszcze kilka lat, można mieć za grosze, a nawet za darmo!

Koszt mebli kuchennych z blatem i pełnym montażem do niewielkiej kuchni o powierzchni ok. 6 mkw., wg wyceny studia mebli kuchennych z Warszawy, to ok. 7500 tys zł. Chodzi o szafki z płyty MDF, laminowane. Jest to cena bez oświetlenia szafek, bez obudowania lodówki i oczywiście bez sprzętu AGD.

Oczywiście w innych firmach i mniejszym mieście ten koszt będzie nieco inny. Kupując szafki w sklepie meblowym (np. Meble kuchenne Bodzio, BRW) i zamawiając tam płatny montaż, można tę samą kuchnię urządzić za 4000 – 5000 zł, w porównywalnym standardzie.

Cena mebli kuchennych zależy od:

marki

sklepu lub studia meblowego

rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane

wyposażenia szafek.

Zawsze szafki z szufladami są droższe od tych z półkami i zwykłymi drzwiczkami. Różnica może wynosić nawet 300 – 400 zł w przypadku jednej szafki.

Na koszt wpływa także jakość okuć i różne funkcjonalne rozwiązania, np. szafki górne z drzwiczkami podnoszonymi do góry zawsze są droższe od klasycznych. Zawsze najtańsze są meble standardowe, dostępne na miejscu, spośród gotowych zestawów.

Blaty kuchenne - na co musisz zwracać uwagę przy zakupie?

Meble produkowane na wymiar to idealne rozwiązanie dla wielu. Będą idealne do małej kuchni, gdzie liczy się każdy centymetr, a trudno zestawić gotowe szafki tak, aby zmieściły się tam, gdzie zaplanowaliśmy ciąg kuchenny. Kiedyś taki luksus oferowali tylko dobrzy stolarze, specjalizujący się w tego typu meblach i studia mebli kuchennych.

Teraz wystarczy pójść np. do salonu meblowego lub supermarketu budowlanego, podać dokładne wymiary swojej kuchni i pokazać szkic pomieszczenia z zaznaczonym oknem, przyłączem wodnym, kanalizacyjnym, gazowym i zatrudniony tam projektant zaproponuje 2 – 3 wersje zabudowy kuchni wybraną przez klienta linią mebli kuchennych. Dobierze kolor blatu, a nawet oświetlenie. Co ważne, usługa projektowania jest zazwyczaj bezpłatna.

Meble na wymiar są jednak często droższe, niż gotowe zestawy.

Skorzystaj z najlepszych zniżek na smartfony, laptopy i sprzęt AGD. Nie przegap żadnej zniżki ze strony MediaMarkt wyprzedaże

Meble kuchenne na wymiar - zobacz więcej na ten temat!

W supermarketach budowlanych projektant wykorzystuje w projekcie wymiary dostępnych tam szafek, ale np. powstałą lukę między jedną a drugą szafką potrafi zapełnić przydatnymi i estetycznymi półkami lub, w przypadku małych kuchni, podrzuci pomysł, by szafki górne (które zawsze są płytsze), wykorzystać jako dolne.

Zazwyczaj takie nietypowe rozwiązania nie przychodzą do głowy osobom nie mającym doświadczenia w projektowaniu. A chodzi przecież o to, aby mieć jak najbardziej funkcjonalną kuchnię. Mając tak zaprojektowane wnętrze w supermarkecie budowlanym, z wyszczególnieniem wszystkich elementów (korpusy szafek, drzwiczki, półki, długość blatu, cokoły itp.), dokonujesz zakupu wg tej listy i przywozisz do domu lub zamawiasz transport.

Gdzie uzyskać projekt kuchni? Możesz mieć go nawet za darmo!

Montaż kuchni można również zamówić w tym samym sklepie lub zlecić znajomemu fachowcowi. Zazwyczaj urządzona na wymiar kuchnia z supermarketu lub sklepu meblowego jest tańsza o 1000 – 2000 zł od zamówionej w studiu mebli kuchennych. Jednak wybierając drugą opcję dostajesz kuchnię idealnie zamontowaną, z wszystkimi sprzętami AGD. Nie interesuje cię transport mebli, a projektant przyjeżdża na miejsce do domu.

Białe meble są wciąż bardzo modne, chociaż na targach mebli kuchennych nie brakuje też propozycji do kuchni w kolorach ziemi. Projektanci chętnie łączą także stal, kamień i drewno lub kamień z drewnem albo kamień z płytami lakierowanymi.

Często meble kuchenne z płyt lakierowanych mają wtedy kolor biały lub biały z odcieniem szarości. Jeśli ktoś jest fanem wciąż modnego stylu skandynawskiego i w pokoju ma sporo białych elementów, to białe meble kuchenne są bardzo dobrym pomysłem.

Trzeba je częściej czyścić, ale za to taka kuchnia wydaje się optycznie większa, jest widna i po prostu elegancka. Może być wykończona na wysoki połysk, bo to obecnie także modny trend. A ponieważ biel jest uniwersalna, będzie się dobrze komponować z każdym innym kolorem. Możesz zatem często zmieniać dodatki na jakie chcesz.

Warto podkreślić też, że coraz bardziej zaciera się różnica między meblami kuchennymi i pokojowymi. Ponieważ wciąż modne w aranżacji wnętrz jest łączenie kuchni z salonem, to meble kuchenne stają się częścią pokojowego zestawu, a stół kuchenny i krzesła kuchenne bywają równocześnie meblami pokojowymi.

Z kolei do małych kuchni zamkniętych oferowane są czasem stoły kuchenne składane. Również krzesła bywają składane i na czas, gdy nie są potrzebne, wiesza się je gdzieś w rogu na specjalnym uchwycie, by nie przeszkadzały. Takie rozwiązania widać w ofercie np. mebli kuchennych IKEA, mebli kuchennych AGATA i mebli kuchennych BRW.

Reklama

Zobacz także:

Nie zawsze musisz kupować nowe meble! Zobacz, jak odnowić szafki kuchenne!

Nowoczesne i uniwersalne - płytki kuchenne Opoczno!