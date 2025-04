Chcesz zobaczyć, jak krok po kroku własnoręcznie wykonać girlandę do dziecięcego pokoju? Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo! Specjalnie dla ciebie Polki.pl we współpracy z uczymyszycia.pl przygotowały krótki poradnik, dzięki któremu opanujesz podstawy krawiectwa.

Jak uszyć fartuszek dla dziecka?

Nasza ekspertka Agnieszka Kacperska-Gałązka pokaże ci krok po kroku, w jaki sposób opanować poszczególne etapy szycia girlandy do pokoju dziecka.

Potrzebujesz:

4 podwójne, trójkątne kawałki materiału

pasek na girlandę

nożyczki

szpilki

Następnie po kolei:

Krok 1: Odszyj każdy trójkąt układając go do siebie lewą stroną materiału

Krok 2: Obetnij rogi trójkątów

Krok 3: Wywróć trójkąty na prawą stronę

Krok 4: Przypnij trójkąty szpilkami do paska

Krok 5: Przyszyj trójkąty jednym szwem do paska

Krok 5: Zaprasuj pasek i zamknij go szwem

Gotowe!

