Fot. Fotolia

Reklama

Wprowadź drewniane meble

Jednym z charakterystycznych elementów aranżacji w stylu skandynawskim są meble wykonane najczęściej z białego drewna. – To one wnoszą do wnętrz efekt lekkości, przestronności i spójności. Istotnym punktem jest też jasna, drewniana podłoga oraz duże okna, drewniane blaty i różnego rodzaju dodatki odpowiedzialne za wyjątkowy klimat – mówi Hanna Maruta, główna stylistka marki home&you. Akcesoria wykonane z naturalnych materiałów to obowiązkowy element skandynawskiego wystroju. Możemy je wprowadzić do wnętrz np. w postaci ozdobnych, drewnianych wieszaków, dekoracyjnych liter, ramek na zdjęcia czy szkatułek. W kuchni sprawdzą się naczynia łączące drewno z białą ceramiką.

Polecane: Dziecięcy pokój w stylu skandynawskim - galeria

Połącz biel z szarością

Kolejnym elementem tworzącym niepowtarzalny nastrój skandynawskich wnętrz jest ich kolorystyka – konsekwentna, ascetyczna i nadzwyczaj stylowa.

Dominująca biel przełamywana bywa różnymi odcieniami szarości, a nawet czerni. Tak dobrane barwy idealnie odbijają światło i optycznie powiększają pomieszczenia. Grę kolorów możemy zastosować nie tylko na ścianach czy meblach, ale także w tekstylnych dodatkach.

– Podążając za stylem skandynawskim coraz częściej tworzymy spójne kompozycje, rezygnując z przepychu i nadmiernych akcesoriów. Białe zasłony, jednokolorowe narzuty, szare i białe poszewki na poduszki oraz koce to propozycja do salonu. W sypialni możemy postawić na gładki komplet pościeli – mówi stylistka z home&you.

Reklama

Postaw na dodatki

Pomimo że w nordyckich wnętrzach nie spotkamy nadmiernej ilości dekoracji czy ozdób, obecne w nich dodatki mają bardzo duże znaczenie – nadają ostateczny charakter tym wnętrzom. – Typowymi ozdobami są lampiony w oknach, obrazy w cienkich czarnych ramach, wiklinowe kosze i pojemniki czy świece. Jeśli chcemy wprowadzić do pomieszczeń dodatkowe barwy, zróbmy to właśnie za pomocą dodatków – wielobarwnych poszewek na poduszki, roślin w doniczkach czy kolorowego szkła – radzi Hanna Maruta z home&you.

Polecane: Skandynawskie wnętrze krok po kroku