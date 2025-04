Jak urządzić wnętrze w stylu glamour?

Mroczna elegancja, świetlisty szyk, barokowe bogactwa i subtelna gra dodatków – wszystkie te skrajności stanowią domenę stylu glamour. Czy wnętrze inspirowane nim może być wygodne i funkcjonalne?

fot. serwis prasowy Dekoral Fashion

Styl glamour ukształtował się na początku XX wieku, stanowił odpowiedź na ascetyczność minimalizmu. Inspirowany przepychem baroku i lekkością, świetlistością rokoka, glamour stał się jednym z najczęściej wykorzystywanych nurtów dekoracyjnych. Co sprawia, że jest tak popularny?

Popularność stylu glamour

"Z jednej strony wnętrza utrzymane w tym stylu są o niebo bardziej przytulne niż te urządzone z surowością minimalizmu. Z drugiej strony glamour jest stylem wyjątkowo płynnym i eklektycznym. Z jego pomocą możemy zarówno stworzyć mroczny salon wyjęty wprost z kryminałów, jak i skąpany w świetle pokój dzienny urzekający miękkością tkanin, kolorem ścian czy grą refleksów odbijających się w lustrach i kryształach żyrandolu. Wykorzystując zaledwie niektóre rozpoznawalne elementy stylu glamour możemy stworzyć przytulne a zarazem elegenckie i nowoczesne wnętrze" – mówi Anna Łatoszyńska, manager marki Dekoral Fashion.

Sposób na glamour

Meble z giętymi, złoconymi ramami oraz pikowanymi, skórzanymi oparciami, ogromne żyrandole z mnóstwem małych kryształków i szkiełek, wyraziste wzory tapet, ozdobne ramy luster a nade wszystko konstrast, połysk i głębia szlachetnych barw – oto istota stylu glamour. W jaki spsób zaadaptować go w nowoczesnym wnętrzu?

Kierunek, w którym zaaranżujemy wnętrze wyznacza kolor ścian!

Barokowa elegancja

Delikatny odcień fioletu ścian w połączeniu z masywnymi meblami o lekko postarzanej formie stworzą idealną parę. W przełamaniu powagi wnętrza doskonale sprawdzi się odrobina połysku i światła. Lampy, lustra, świeczniki, ramki o metalowym połysku a także duży kryształowy żyrandol efektowanie odbijający światło z pewnością dodadzą ciemnym barwom i ciężkim meblom lekkości.

Kryształowy blask

Styl glamour ma wiele twarzy. Dostojny przepych to tylko jedna z nich. Ci, którzy poszukują czystych i jasnych wnętrz również znajdą w glamourze liczne inspiracje.

Zamiast stylizowanych na barok mebli wybierzmy te bardziej klasyczne a nawet nowoczesne propozycje. W ideę stylu glamour świetnie wpisze się masywny komplet wypoczynkowy z czarnej, lekko połyskliwej skóry.

We wnętrzu, gdzie tło stanowią czyste, ciepłe barwy zdecydowanie postawmy na połysk i blask. To właśnie promyki światła odbijające się w szklanym blacie łatwy, srebrnej ramie lustra czy półprzezroczystych, kryształowych wazonach tworzą unikalny klimat wnętrza.

Ciekawie upięte, miękkie zasłony i kotary, połyskliwe poszewki poduszek w kolorach lekko kontrastujących będą doskonałym dopełnieniem stylizacji. W ten sposób możemy udekorować zarówno salon jak i sypialnię, choć w przypadku tej drugiej warto również dodać pikowany zagłówek łóżka.

Na podstawie materiałów prasowych Dekoral Fashion