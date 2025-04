Miejscem, w którym najwiecej czasu spędzamy na odpoczynku jst sypialnia. Warto więc zadbać o to, by była nie tylko funkcjonalna, ale także swym wystrojem sprzyjała odprężeniu. Sypialnia jest strefą naszego komfortu, dlatego powinna być estetyczna, schludna i cicha. Jak urządzić sypialnie, aby była wygodna?

Łóżko

To główny punkt każdej sypialni, od którego w dużej mierze zależy nasz dobry i spokojny sen. Z naszego video poradnika dowiesz się jak wybrać wygodne łóżko. Sprężystość i miękkość materaca, powinny być dopasowane bezpośrednio do naszych potrzeb. Łóżko nie powinno zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie utrudniać poruszania się po pokoju. Mebel ten najlepiej ustawić przy ścianie, równolegle lub prostopadle to drzwi. Pamiętajmy, że łóżka nie należy ustawiać na linii okno – drzwi, ponieważ możemy być narażeni na przeciągi.

Kolory ścian

Przy wyborze farby powinniśmy uwzględnić wielkość naszej sypialni. Jeśli jest mała warto powiększyć ją optycznie jasnymi barwami, nawet o połyskliwej fakturze. Ciemne, matowe kolory wskazane są do wyjątkowo dużych pomieszczeń, ponieważ pomniejszają wnętrza. Warto także zwrócić uwagę na naturalne oświetlenie sypialni – ciepłe barwy wybierajmy, gdy okno znajduje się od strony północnej lub wschodniej, zimne natomiast do pomieszczeń o dużym nasłonecznieniu. Poznaj wpływ koloru ścian na nasze samopoczucie!

Oświetlenie

Powinno być ciepłe, ale nie razić w oczy, tak by pomieszczenie było nastrojowe i klimatyczne. Wystrzegajmy się montażu jednego źródła światła – najlepszym rozwiązaniem jest lampa lub żyrandol wiszący przy suficie oraz oświetlenie punktowe, na przykład w formie lampek nocnych ustawionych na stolikach przy łóżku lub przy telewizorze. Zobacz naszą galerię modnych lamp podłogowych.

Dodatki

Im więcej przestrzeni zachowamy w pomieszczeniu, tym lepiej będzie się nam w nim wypoczywać, więc ilość dodatków ograniczmy do minimum. Ramki ze zdjęciami, świeczniki, bibeloty starajmy się ustawiać w innych pomieszczeniach. Kurz na tego typu przedmiotach osiada wyjątkowo szybko, a przecież w przypadku sypialni zależy na zachowaniu schludnej i przyjemnej dla oka świeżości. Dowiedz się jak zaaranżować sypialnię wg zasad feng-shui.

Drzwi do sypialni

Najlepszym rozwiązaniem są drzwi jednolite, przez które nie będzie docierało światło z innych pomieszczeń oraz które pozwolą „odgrodzić" się chodż na chwilę od reszty świata. Drzwi bez przeszkleń są także bardziej dźwiękoszczelne, dzięki czemu nikt ani nic nie zakłuci nam spokojnego snu.