Miłośniczek pięknych wnętrz nie brakuje, ale nie każda z nich jest w stanie wygospodarować na wystrój mieszkania spory budżet. Na szczęście, okazji nie brakuje i ci, którzy nie posiadają imponującej sumy do wydania, nie są już skazani na ponure i brzydkie aranżacje. Wnętrzarskie hity coraz częściej można upolować w popularnych marketach i dyskontach!

Istnieje również cały szereg porad, które sprawią że twoje mieszkanie będzie wyglądać designersko, a przy tym jego wystrój wcale nie będzie kosztowny!

1. Nie wydawaj dużo na plakaty i obrazy

Ścienna dekoracja stanowi o wyglądzie całego wnętrza - to niepodważalny fakt. Puste ściany nie prezentują się najlepiej. Modne są minimalistyczne plakaty i obrazy, ale to zazwyczaj wydatek rzędu co najmniej kilkuset złotych. Poszukaj okazji w internecie albo sama wymyśl dekorację. Może wystarczy kolaż zdjęć?

2. Kup coś starego

Niekoniecznie warty tysiące antyk ;-) Na bazarkach, pchlich targach i w lumpeksach można znaleźć prawdziwe perełki! Czasem gadżet "z duszą" może kosztować dosłownie kilka złotych. Piękny abażur do nocnej lampki, staroświecka cukiernica albo uroczy stojak na parasole - to takie dodatki stanowią o wyglądzie całego mieszkania!

3. Zrób to sama

Nawet jeśli wydaje ci się, że nie masz zdolności plastycznych, wiele dekoracji możesz zrobić sama i to bardzo niewielkim kosztem. W internecie aż roi się od szczegółowych tutoriali, które krok po kroku pokazują, jak samemu wykonać całą masę efektownych gadżetów.

4. Kupuj klasyki

Fotel w kolorze wściekłego różu? Dywan w odcieniu ostrej czerwieni? Jeśli nie masz ogromnego budżetu, lepiej stawiaj na ponadczasowe klasyki. Dzięki temu meble i dodatki będą mogły służyć ci przez całe lata!

5. Wymyślaj podwójne zastosowania

Stolik do kawy, który w razie potrzeby może być... dodatkowym siedzeniem. Skrzynia do przechowywania drobiazgów, na której można także usiąść. Wymyślenie praktycznych zastosowań sprawi, że ograniczysz wydatki.

6. Połóż nacisk na... ściany

Kolor i wzór ścian decyduje o wyglądzie całego mieszkania. Jeżeli nie masz pieniędzy na nowe meble, połóż na ścianach fototapetę, a przekonasz się, jak może zmienić się oblicze całego pomieszczenia! Gdy nie chcesz robić generalnego remontu, a potrzebujesz zmian, zagraj kolorem ścian.

