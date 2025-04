Po powrocie z pracy do domu mamy przede wszystkim ochotę się zrelaksować i miejsce do odpoczynku jest naprawdę ważne! Oprócz tego warto również wygospodarować miejsca w domu przeznaczone na rekreację. Posiadanie takich wydzielonych przestrzeni sprawi, że nasz dom będzie o wiele lepiej zorganizowany, funkcjonalny, a my będziemy o wiele chętniej do niego wracały!

Reklama

1. Miejsce do uprawiania aktywności fizycznej

Wydzielenie przestrzeni do treningu to marzenie niejednego mężczyzny, dbającego o kondycję fizyczną oraz każdej kobiety, która pragnie mieć perfekcyjnie wyrzeźbioną sylwetkę. Ćwiczenia w prywatnym kompleksie, starannie dopasowanym do naszych potrzeb, będą źródłem pozytywnej energii i dobrego samopoczucia. Płynące z nich korzyści dla zdrowia są bezcenne.

2. Łazienkę zamień na łazienkę ze SPA

Wracamy do domu. Jesteśmy zmęczone. Chcemy się zrelaksować. Po powrocie do domu wiele z nas marzy o miejscu, w którym można się schować przed światem i oddać błogiemu relaksowi. Takim właśnie miejscem może stać się nasza łazienka – wystarczy tylko ją odpowiednio zaaranżować, czyniąc z niej prawdziwe, domowe SPA.

Czytaj: jak urządzić łazienkę w stylu SPA

3. Wykorzystaj piwnicę albo strych

Warto zagospodarować, np. nieużywaną dotąd piwnicę i urządzić tam swoje prywatne biuro albo prywatne miejsce do czytania książek i oglądania filmów. Aranżując podpiwniczenie, należy zadbać o wentylację, która pozwoli na właściwą cyrkulację powietrza. Jeśli zaś wykorzystamy poddasze, dodatkowym atutem będzie przeszklenie tej strefy, co optycznie powiększy przestrzeń, zapewni dostęp naturalnego światła i widok na okolicę. Istotną kwestią jest odpowiedni dobór farby, którą pokryjemy ściany, która powinna cechować się ona zwiększoną odpornością na mycie (np. Śnieżka Satynowa).

4. Wykorzystaj drewno

Przytulne, sprzyjające rekreacji wnętrze wykreujemy za pomocą barw w naturalnej tonacji drewna. Terakoty, ochry, oranże będą idealnie współgrać z przeznaczeniem miejsca. Możemy zainspirować się Afryką i zastosować geometryczne wzory, budzące skojarzenia z dzikim lądem (do drewna idealnie pasuje kolor np. szaro-oliwkowy, np. kolor „Chwila Refleksji” Śnieżka)

5. Ocieplaj wnętrza glam rockiem

Charakterystyczny dla tej stylistyki nietuzinkowy design dodatków, urok pikowanych szezlongów i foteli, świetnie uzupełnią stonowane barwy na ścianach – typu off white. Atłasowe, czarne zasłony oraz lampy z abażurem wykreują niepowtarzalny klimat. Ciekawym pomysłem są także żyrandole, inspirowane czasami rock`n`rolla.

6. Podział przestrzeni na męską i damską

Przy dużej powierzchni warto zdecydować się na podział przestrzeni na strefę damską i męską, chociażby na zasadzie kontrastu. Taka fuzja przeciwstawnych kolorów, pobudzi obie strony do działania. Mężczyznom na pewno przypadnie do gustu surowa stylistyka industrialna. Brak zbędnych ozdób i minimalizm formy. W kobiecej przestrzeni warto wykorzystać róż i czerwień.

Reklama

Więcej:

Jak przygotować miejsce do relaksu?

Przegląd foteli wypoczynkowych

Kanapy wypoczynkowe