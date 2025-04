Mały przedpokój - twardy orzech do zgryzienia. W końcu to nie tylko przestrzeń do pozostawienia okryć wierzchnich, ale również witania gości - powinien być efektowny i urządzony tak samo starannie, jak salon czy kuchnia, bo świadczy o całym mieszkaniu.

Co powinno znaleźć się w każdym przedpokoju? Miejsce na wieszak, niewielkie siedzisko (w małych przedpokojach idealnym rozwiązaniem jest siedzisko montowane do ściany, rozkładane tylko wtedy, gdy jest potrzebne) i lustro. Sprawdź triki, które sprawią, że twój mały przedpokój optycznie będzie wyglądał na przestronniejszy i jaśniejszy, niż jest!

Wybierz odpowiednie kolory

Kolory naprawdę mają moc. Zdecyduj się na jasne ściany w małym przedpokoju. Pomaluj je np. na biało, kremowo - świetnie sprawdzą się również modne pastele.

Jeśli marzy ci się tapeta, wybierz okleinę w jak najdelikatniejszy deseń lub połóż ją tylko od pewnej wysokości (łącząc np. z drewnianą lamperią) - to optycznie podwyższy wnętrze.

Unikaj wyrazistych wzorów, bo optycznie zmniejszają przestrzeń małego przedpokoju. Gdy masz boazerię sprzed lat, nie musisz jej zrywać - przemaluj ją po prostu na biało.

Dobierz podłogę

Projektanci wnętrz często proponują, aby w małym przedpokoju ułożyć taką samą podłogę, jak w innych pomieszczeniach. Dzięki brakom podziałów, wnętrze wydaje się większe i bardziej przestronne.

Podobnie jak w przypadku kolorów ścian, podłoga powinna być jasna. Pamiętaj również, żeby była trwała i łatwa do utrzymania w czystości, bo trzeba ją często myć.

Nie zagracaj małego przedpokoju

Unikaj nadmiaru mebli, ale też staraj się, aby buty nie stały na podłodze, a drobiazgi (np. pęki kluczy) nie leżały na półce. Nie wieszaj też na odkrytych wieszakach dużej ilości ubrań. Co się da, schowaj do szafy, a na klucze kup ścienną szafkę - w sklepach wnętrzarskich znajdziesz całe mnóstwo designerskich szafek, które są nie tylko praktyczne, ale również podkreślają charakter wnętrza.

Jeśli w twoim małym przedpokoju będzie szafa, wybierz tę zabudowaną do samego sufitu - każde wolne miejsce jest na wagę złota.

fot. Mały przedpokój/Adobe Stock, Africa Studio

Dobierz wielkość mebli

Jeśli masz mały i wąski przedpokój, zdecyduj się na płytki mebel, np. szafkę na buty, która ma 18 cm głębokości zamiast 40 cm. Zyskasz 22 cm, a na małej powierzchni to całkiem sporo.

Możesz też postarać się o wiszący mebel. Gdy odciążysz podłogę, pomieszczenie wyda się znacznie przestronniejsze.

Odradzamy ciemne sprzęty, bo mogą nadmiernie przytłaczać przestrzeń. Godne polecenia są natomiast takie ze szklanymi lub lustrzanymi drzwiami albo z płyty lakierowanej na wysoki połysk, która odbija światło.

Zadbaj o dużą ilość światła

Nie ograniczaj się tylko do żyrandola powieszonego w przedpokoju. Postaraj się umieścić kilka punktów świetlnych. Mogą to być reflektorki w suficie czy na ścianie albo kinkiety. Dzięki temu że pomieszczenie będzie jaśniejsze, wyda się większe i bardziej przytulne.

Powieś duże lustro

Najlepiej niech to będzie sama lustrzana tafla, bez masywnych ram, bo ona najbardziej powiększa optycznie wnętrze.

Świetnie sprawdzą się również cienkie metalowe ramki - złote, srebrne lub czarne, które podkreślą charakter wnętrza.

Pomyśl o wyburzeniu ścian działowych

Jeśli twój przedpokój jest naprawdę niewielki, pomyśl czy nie warto zrezygnować ze ścian działowych i czy nie otworzyć go na salon. To pozwoli inaczej spojrzeć na tę przestrzeń i ją zaaranżować.

