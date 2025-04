4 z 4

Aranżacja kuchni - inspiracje

Niepozornie wygląda, ale w swym wnętrzu kryje soczysty i słodki miąższ - gruszka, najlepiej oddaje ideę minimalizmu w aranżacji wnętrz.

Proste formy dekoracyjne można z powodzeniem połączyć z pastelowymi bądź przygaszonymi kolorami, do jakich należą odcienie zieleni, sprzyjające relaksowi. Dzięki barwom zieleni poczujemy się w naszej kuchni niczym w sadzie.

Do całości możemy dobrać czarne meble, które stworzą ciekawą opozycję do kolorystyki dominującej na ścianach. Meble w szarościach to również dobry pomysł.

Aby podkreślić owocową inspirację, możemy udekorować jedną ze ścian niestandardowym obrazem, prezentującym np. różne odmiany gruszek.