W domu każde dziecko powinno mieć więc swój ulubiony kącik – bawialnię, gdzie wśród kolorowych piłeczek, klocków, pluszaków czy zjeżdżalni będzie czuć się wspaniale. Aranżując taką przestrzeń, rodzice powinni zadbać nie tylko o wygodę i relaks dla swoich pociech, lecz także zatroszczyć się o funkcjonalność takiego miejsca oraz bezpieczeństwo maluchów. Jak zmienić zwykły pokój w wyśnioną krainę dziecięcych marzeń? Oto kilka rad – spróbuj, a na pewno się uda!

Jak zaprojektować kącik zabaw dla dziecka?

Umiejętność połączenia trzech podstawowych funkcji: wypoczynkowej, edukacyjnej oraz zabawowej, to podstawa. Aby maksymalnie wykorzystać i funkcjonalnie podzielić przestrzeń, można zdecydować się na konstrukcje piętrowe. Właściciele domków jednorodzinnych mogą pozwolić sobie natomiast na znacznie więcej swobody i stworzyć autonomiczną sypialnię z wydzielonym kącikiem do nauki oraz zupełnie odrębną od niej bawialnię. Takie pomieszczenie będzie swoistym azylem, w którym dzieci będą mogły schować się, gdy będzie im smutno.

Jakie kolory wybrać do bawialni dla dziecka?

Pierwszym zadaniem każdego rodzica jest wybór koloru ścian, który będzie pasował zarówno do funkcji pomieszczenia, jak i wieku oraz osobowości malucha. Pokoje dzieci do 2 lat powinny być utrzymane w delikatnej neutralnej bądź pastelowej tonacji, żeby nie pobudzać zanadto niewykształconego jeszcze dostatecznie wzroku. Doskonale sprawdzą się tu takie odcienie jak: waniliowy, beżowy, łososiowy czy lawendowy. Bezpiecznym i gustownym wyborem będzie też paleta odcieni typu "off white" (złamana biel). Znajdziemy ją na przykład wśród farb z kolekcji Śnieżka Satynowa (produkt ten posiada certyfikat KidZone) czy Śnieżka Barwy Natury (wyróżnia się niską zawartością LZO). Wraz z wiekiem można stopniowo wprowadzać mocniejsze barwy, rezygnując jednak z czerwieni i czerni, budzących zazwyczaj niepotrzebny niepokój. Dla aktywnych malców właściwe będą odcienie niebieskiego i zieleni, a dla tych bardziej nieśmiałych nuty pomarańczowe – morelowe. Dla rozkojarzonych idealnie sprawdzą się kombinacje żółci z brązem.

Jak wzory do bawialni?

Grafika na ścianie rodem z ulubionej bajki to zdecydowanie najefektowniejszy sposób na urozmaicenie wnętrza. Maluchy są przecież przywiązane do postaci z baśni czy opowiadań. Kubuś Puchatek trzymający miodek, Królewna Śnieżka wśród leśnych zwierzątek czy urocza Myszka Miki, to motywy znane i lubiane, które w niejednym domu pozwolą wyczarować przestrzeń przecudnej urody. Można zdecydować się także na pomalowanie jednej ze ścian w pasy, zaś drugiej w kropki – szczególnie przypadnie to do gustu dziewczynkom. Białe ciapki na trawiastym tle w intensywnym odcieniu „Zielonej Nadziei” z palety Śnieżki Satynowej zrobią furorę w połączeniu z błękitno-białą zebrą, do której możemy wykorzystać np. „Lazurowe Wybrzeże” i „Śnieżnobiały” z tej samej kolekcji. Ciekawy pomysłem może okazać się także zastosowanie motywu drzewa. Na rynku są dostępne specjalnej naklejki ścienne w takim kształcie. Ciekawszy efekt można uzyskać przy pomocy szablonu do malowania.

Jak funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń?

Ważnym zadaniem jest również dostosowanie przestrzeni do wieku i możliwości dziecka. To, co dobre dla przedszkolaka niekoniecznie sprawdzi się u nastolatka. Nie wolno wybiegać za mocno w przyszłość. Wybierajmy meble z gładkimi frontami, zaopatrzone w liczne półki i szuflady. Ich wysokość i wielkość powinna być dostosowana do wzrostu dziecka, tak aby mogło z nich swobodnie korzystać, ta sama zasada dotyczy krzeseł i stoliczków. Przydadzą się również kolorowe pudełka i pojemniki, dzięki którym segregacja licznych lalek, klocków czy maskotek będzie łatwa i wygodna. Dzieci powinny mieć przecież miejsce, umożliwiające niczym nieskrępowaną zabawę. Dla młodszych szkrabów sprawdzą się finezyjne kształty konstrukcji łóżko - biurko, np. w kształcie zamku, karocy czy kosmicznego statku. Pod takim systemem zmieści się biurko do nauki, a przeciwległą część pokoju możemy przeznaczyć na funkcję rozrywkową.

Jakie wybrać zabawki?

Możemy zakupić również kilka nowych zabawek, ale nie przesadzajmy z ich ilością, gdyż malec nie będzie potrafił skoncentrować się na żadnej z nich. Na pewno nie powinno zabraknąć tam akcesoriów do tworzenia prac plastycznych i kolorowanek, pozwalających ćwiczyć wyobraźnię i sprawność ręki. Ciekawym pomysłem może być matryca korkowa, do której dzieci będą mogły przypinać swoje rysunki. Przyda się też tablica do pisania kredą – w końcu najmłodsi uwielbiają bawić się w nauczycieli. Z uciechą będą korzystać także z takich sprzętów, jak: mini zjeżdżalna, basen pełen piłeczek, huśtawka, hamak, domek dla lalek, plastikowa kuchnia, małe samochodziki wyścigowe. Na szczególną uwagę zasługują wszystkie gry edukacyjne, które poprzez zabawę uczą literek, ortografii, liczenia czy angielskich słówek. Możemy stworzyć tam ponadto kącik do czytania, niewielką biblioteczkę z ulubionymi, bogato ilustrowanymi baśniami i opowiadaniami.

