Jeśli planujesz organizację sylwestrowej imprezy we własnym domu, ten artykuł zdecydowanie jest dla ciebie - na pewno poszukujesz inspiracji na to, jak ciekawie udekorować mieszkanie. Nawet jeżeli 31 grudnia spędzasz w domowym zaciszu bez żadnych gości, to i tak warto zaaranżować wnętrze w sylwestrowym klimacie. Dzięki temu choć trochę poczujesz odświętną atmosferę!

Specjalnie dla was zebrałam 6 najlepszych pomysłów na to, jak udekorować mieszkanie na Sylwestra. Warto zainspirować się detalami!

1. Kieliszki z muszkami

Niech kieliszki do szampana nie wyglądają zwyczajnie! Przystrój je kokardkami, które będą imitować wytworne muszki lub w wersji dla kobiet - wstążki.

2. Pastelowe szaleństwo

Kto powiedział, że kolory karnawału i Sylwestra to złoty, srebrny i czarny? Wprawdzie pastele bardziej kojarzą się z wiosną, ale mogą stać się motywem wiodącym również zimą. Wystarczy kilka dodatków w tych kolorach.

3. Balonowy szał

Drobiny konfetti ciężko odkurzyć z najciemniejszych zakamarków pokoju, ale prawdziwym must-have każdej imprezy są balony! Jeśli napompujesz ich naprawdę dużo, nie musisz nawet robić dodatkowej dekoracji. Polecamy opcję z helem!

4. Czerń i złoto

Pomimo mojej miłości do pasteli, wyrażanej o każdej porze roku, najbardziej sylwestrowymi kolorami są dla mnie jednak złoty i czarny. 31 grudnia nie może zabraknąć elementów nawiązujących do kolejnego roku, w który z impetem wkraczamy!

5. Czerń i biel

Zawsze idealnie sprawdzi się również duet bieli z czernią. Jedyny "dysonans" kolorystyczny w tej aranżacji stanowią kolorowe trąbki i... butelka szampana.

6. Eleganckie drinki

Nawet napoje bez procentów mogą w tym dniu być serwowane w fantazyjny sposób. Koniecznie w towarzystwie metalicznego konfetti!