Modna biel w twoim domu

Przyprószone białym puchem dachy, drzewa i ulice tworzą bajkowy krajobraz świąt. Niestety pogoda czasami płata figle. Dlatego w tym roku zaproś zimę do swojego domu i wprowadź do wnętrz niezwykłą atmosferę zainspirowaną skąpanym w bieli krajobrazem. Taka mroźna, skuta lodem aranżacja zamiast obniżać, podnosi temperaturę i pobudza krążenie krwi! Ubierz choinkę w modną kreację – biel to jeden z kolorów tegorocznych świąt. Białe bombki, zawieszki i girlandy delikatnie skontrastuj srebrnymi dekoracjami. Tak przystrojone drzewko będzie pięknie błyszczeć przez cały dzień. Biała zastawa to synonim elegancji. Zaaranżuj w tym kolorze cały świąteczny stół! Naczynia uzupełnij białymi dodatkami, świecznikami czy latarenkami. Urządzając zimowy dom sięgnij po dekoracje, które wyglądają jakby zostały przyprószone cienką warstwą śniegu, przypominające formą sople lodu lub przywodzące na myśl popękany lód na jeziorze. Taka aranżacja będzie szykowna, zaskakująco przytulna i zupełnie ponadczasowa.

Metaliczne dekoracje świąteczne

Boże Narodzenie zawsze kojarzyło się z bogactwem i przepychem, a złoto jest synonimem obfitości. W tym roku metaliczne odcienie pojawiają się we wszystkich możliwych szczegółach – dekoracjach, oświetleniu, stołowych nakryciach. Jednym z najgorętszych trendów tegorocznych świąt będzie miedź połączona z drewnem oraz neutralnymi, eleganckimi kolorami. Chcąc stworzyć aranżację w tej stylistyce, postaw na futro. Idealnie sprawdzi się na podłodze, krzesłach, ale również jako nietuzinkowa dekoracja stołu. Przygotowując świąteczny stół, sięgnij po futrzane skórki i połącz je z… drewnem!

Możesz wykorzystać drewniane deski do krojenia jako podstawki bądź sięgnąć po kawałek surowego drewna, by stworzyć na nim menu.

W środkowej części stołu stwórz własną kompozycję z drewna i liści. Pamiętaj o kilku błyszczących dodatkach. W tej roli idealnie sprawdzą się miedziane sztućce, a także utrzymane w tej kolorystyce naczynia, które można wykorzystać także do serwowania potraw. Aby goście poczuli wyjątkowy klimat, przygotuj dla nich oryginalne winietki, które możesz położyć na talerzu między gałązkami lub przyczepić do kieliszka. Najważniejsze w świątecznej aranżacji jest to, by stworzyć dobry, przyjazny nastrój. Miedziane dodatki zapewnią ciepłą, przytulną atmosferę w każdym mieszkaniu!

Dekoracje w stylu eko

Eko trend na dobre opanował nasz styl życia. Naturalne materiały, stonowane kolory, inspiracje światem przyrody zadomowiły się również we wnętrzach. Warto przenieść ten trend także do świątecznych dekoracji. Meble i dodatki wykonane z naturalnego drewna – wikliny i bawełny nie tylko wprowadzą do domu zimową aurę, ale również uczynią go przytulnym. W miejsce bombek zawieś na świątecznym drzewku dekoracje wykonane ze sznurka, papieru czy drewna. Zamiast kolejnej rolki prezentowego papieru wykorzystaj do zapakowania podarków zwykły szary i ozdób go pieczątkami, kolorowymi wstążkami lub naklejkami. Dekorując świąteczny stół użyj leśnych szyszek i świerkowych gałązek. Papierowe serwetki zastąp bawełnianymi. Do szklanych słoiczków wsyp gwiazdki goździków i laski cynamonu, a świece umieść w przezroczystym wazonie z orzechami. W ten sposób nadasz wnętrzu naturalny i jednocześnie szlachetny wygląd.

Kwintesencja skandynawskiego stylu

Czerń i biel to duet ponadczasowy, klasyka stylu skandynawskiego. Kolory te doskonale sprawdzą się również w bożonarodzeniowych stylizacjach. Miks czerni i bieli tworzy we wnętrzu ciepłą, przytulną i rodzinną atmosferę. Jeśli marzy Ci się niecodzienna świąteczna aranżacja, nakryj stół czarnym obrusem i zestaw go z białą zastawą. Będzie wyglądał nowocześnie, elegancko i dostojnie. Przystrój choinkę w czarne bombki – najlepiej o matowym odcieniu, a prezenty zapakuj w biały papier i przewiąż czarną wstążką. Do takiej stylizacji warto dodać elementy kojarzące się z naturą. Idealnie sprawdzą się w tej roli akcesoria wykonane z naturalnego drewna: gałęzie drzewa, stroiki z gałązek jodły bądź szyszki.

Jeśli chcesz wprowadzić do wnętrz większą gamę kolorów, jako dekoracje wykorzystaj czerwone jagody i gałązki choinki. Taka aranżacja to kwintesencja stylu skandynawskiego – jest jednocześnie minimalistyczna, rustykalna i przytulna!