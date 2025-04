Dekoracje na Halloween warto przygotować nawet wtedy, jeśli nie planujesz niczego wyjątkowego i pragniesz zaszyć się w domowym zaciszu. To po prostu świetna zabawa!

Poza tym Halloween to doskonały moment, by oswoić pewne strachy i lęki, by w prostszy i nieco przystępniejszy sposób poruszyć temat śmierci i przemijania. Nie masz pomysłu na przerażające dekoracje? Oto kilka naszych propozycji, które z łatwością przygotujesz w domu.

Spis treści:

Większości z nas Halloween kojarzy się z dynią, a dokładniej ze specjalnie wydrążoną dynią - przerażającą, groźną, albo zabawną. Wszystko zależy od wyobraźni i zdolności wykonującego.

Jak wykonać dynię na Halloween?

Wytnij od dołu lub z góry dziurę tak, aby usunąć miąższ. Usuń wnętrze dyni. Na kartce lub kartonie narysuj szablon twarzy, którą później naniesiesz na dynię. Odrysuj szablon na dyni i wytnij pożądany kształt. Do środka włóż świecę albo lampki elektryczne zawinięte na słoiku.

fot. Dekoracje z dyni na Halloween/Adobe Stock, srijaroen

Oprócz wycinania, możesz posłużyć się inną techniką zdobienia dyni. Namalować farbami przerażającą twarz, przemalować dynię na dowolny kolor (malowanie dyni na złoto lub srebrno to hit!) i nanieść dowolny wzór nawiązujący do Halloween.

fot. Dekoracje z dyni na Halloween/Adobe Stock, okrasiuk

Inny, bardzo efektowny sposób to przewiązanie dyni ozdobną kokardą, oklejenie jej świecącymi naklejkami i świecidełkami, albo przyozdobienie ich kapeluszami czarownicy.

fot. dDekoracje z dyni na Halloween/Adobe Stock, JenkoAtaman

Chyba nikt nie wyobraża sobie tego dnia bez łakoci. W końcu Halloween to bardzo pozytywne święto. I jeśli nie chcesz, aby ktoś zrobił ci psikusa, przygotuj trochę słodyczy na zapas.

Kolorowe babeczki, ciasteczka czy drinki z bąbelkami sprawią, że całość będzie utrzymana w halloweenowym duchu, a jednocześnie będzie radośnie i zabawnie.

Ciastka na Halloween mogą przybierać różne formy - zerknij na naszą propozycję babeczek z pomarańczowo-czekoladowym kremem i kolorową posypką.

fot. Słodycze na Halloween/Adobe Stock, 5second

Jeśli nie jesteś mistrzem cukiernictwa, wystarczy że przygotujesz popcorn i tematyczne kolorowe torebki z dorysowanymi pająkami czy czaszkami (świetnie sprawdzą się takie w paski lub kropki - do kupienia w dużych supermarketach).

fot. Słodycze na Halloween/Adobe Stock, maglara

Inny prosty sposób na dekoracje halloweenowe? Do szklanych butelek wlej sok jabłkowy lub winogronowy (będzie wyglądać jak trucizna) i dodaj papierową czarną lub pomarańczową słomkę.

fot. Drinki na Halloween/Adobe Stock, natalivi

Możesz też włożyć kolorowe, zielone i czarne żelki do przezroczystych pojemników. Do tego zabawne karteczki z podpisami np. oczy ropuchy, uwaga trutka, zęby potwora, itp.

Szukasz innych pomysłów na dekoracje na Halloween? Owiń cukierki lub batoniki w kolorową bibułę i przyklej zabawne etykietki, a na słomki przymocuj zawieszki z wizerunkiem dyni, ducha lub pająka. Ciekawie prezentować się będą również napoje w butelkach z halloweenowymi etykietami.

fot. Napoje na Halloween/Adobe Stock, Elena Schweitzer

Zaskakujące efekty można osiągnąć w bardzo prosty sposób - wystarczą kolorowe papiery, czarny marker i nożyczki. Powycinaj nietoperze i pająki i przyczep je do ściany.

fot. Papierowe ozdoby na Halloween/Adobe Stock, maglara

Kolejną dekoracją na Halloween, która zajmie tylko kilkanaście minut, jest przygotowanie z papieru i czarnej nitki małych duszków, które możesz przyczepić do karnisza albo przewiązać na czarnej tasiemce przez cały pokój.

fot. Papierowe dekoracja na Halloween/Adobe Stock, Andrii Zastrozhnov

Własną wyobraźnię warto wspomóc gadżetami ze sklepów - kupisz je za grosze.

Przygotowując dekoracje na halloweenową imprezę pamiętaj, że świetnie prezentują się nie tylko połączenia czerni i pomarańczy czy czerni i czerwieni, ale również fioletu z bielą i czernią czy wszystkich metalicznych kolorów.

Stare bandaże, gaza albo cienki len - te wszystkie tkaniny doskonale nadają się na stworzenie halloweenowych dekoracji. Aby efekt, był jeszcze bardziej piorunujący, porób w materiałach mniejsze i większe dziury.

fot. Dekoracje na Halloween z tkanin/Adobe Stock, monochromst

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, zadbaj o odpowiedni wystrój przed drzwiami wejściowymi. Tak naprawdę wystarczy, że ustawisz kilka dyń różnych wielkości obok siebie, by całość będzie prezentowała się bardzo efektownie.

Ale jeśli masz czas i wyobraźnię, możesz pokusić się o stworzenie o wiele wymyślniejszych ozdób. Pajęczynę zrobisz z włosa anielskiego (najlepiej tego, który został po ubiegłorocznych świętach), ze styropianu sztuczne nagrobki, a w sklepach z dekoracją wnętrz dokupisz figurkę kruka.

fot. Dekoracje na Halloween przed dom/Adobe Stock, goodmanphoto

Poza nietoperzami, czaszkami i wampirami możesz przygotować również kolorowe ozdoby na Halloween dla najmłodszych! Z pewnością chętnie ci w tym pomogą.

Przyda się kilka rolek po papierze toaletowym, kolorowe papiery, markery, nożyczki i klej. Kogo wybierasz? Figurkę Frankensteina czy mumię?

fot. Dekoracje na Halloween dla dzieci/Adobe Stock, misskaterina

Dzieci kochają zdobić ciasteczka! Przygotuj kruche ciasto i kolorowy lukier (przydadzą się również pisaki lukrowe). Mnóstwo zabawy (i bałaganu) gwarantowane!

fot. Ciasteczka na Halloween dla dzieci/Adobe Stock, Andrii Zastrozhnov

A jeśli już zupełnie brakuje ci czasu, a mimo to chcesz, aby w twoim domu pojawiły się dekoracje na Halloween kup balony w trzech kolorach i napompuj je helem.

fot. balony na Halloween/Adobe Stock, Syda Productions

