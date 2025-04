1. Połącz stare z nowym

Znudził Ci się twój super nowoczesny salon? Zatęskniłaś za klimatem babcinego mieszkania? Możesz go w prosty sposób przywołać. Wystarczy, że wstawisz do pokoju jeden staroświecki mebel, np. fotel lub inny wiekowy przedmiot. Zadbaj tylko, by dopasować go kolorystycznie do całości. Takie łączenie starego z nowym jest obecnie bardzo modne. Poszperaj więc na strychu lub na targach staroci - tam za niewielkie pieniądze kupisz jakiś ciekawy bibelot.

2. Postaw na wzór i kolor

Gdy urządzałaś łazienkę, byłaś zafascynowana modnym minimalizmem. Kafelki w jednym kolorze, żadnych żywych barw. Teraz wydaje Ci się smutna i pusta. Powieś kolorową zasłonę prysznicową w szerokie pasy, połóż pastelowy dywanik we wzorki, możesz także zamontować kolorową deskę na sedes. Wydatek niewielki, a łazienka naprawdę zupełnie się odmieni.

3. Spraw, by było przytulniej

Cenisz prostotę dlatego wybrałaś do mieszkania maksymalnie proste, kanciaste meble. Lubisz to wnętrze, ale czasami masz wrażenie, że jest zbyt surowe, mało przytulne. Od czego są puchate poduszki? Ułożone na kanapie, porozrzucane wokół niej złagodzą surowość mebli. Będzie jeszcze przytulniej, gdy na podłodze położysz miękki dywan.

4. Przełam monotonię

Jasne drewniane meble, blat i kafelki w tym samym stonowanym kolorze, idealnie dobrana podłoga nadają twojej kuchni jednolity, spokojny, ciepły styl. A jednak czegoś w niej brakuje. Czego? Koloru, który, ją ożywi i przełamie panującą w niej monotonię. Czerwone nakładki na krzesła czy podkładki pod naczynia w intensywnych kolorach dadzą świetny efekt. Dzięki wyraźnym barwnym akcentom kuchnia stanie się weselsza, przyjemniejsza.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki" i "Poradnika Domowego"

