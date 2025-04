Jeśli nie wiesz, jak suszyć kwiaty, aby nie straciły koloru i zawsze wyglądały pięknie, mamy dla ciebie kilka praktycznych wskazówek. Zobacz, jakie kwiaty nadają się do suszenia i jak się za to zabrać, aby efekty były doskonałe.

Na suszki nadaje się wiele roślin. Latem najczęściej suszy się róże, ostróżki, lawendę, hortensje, gipsówkę, dekoracyjne trawy. Najlepiej nadają się do tego świeżo ścięte kwiaty, szczególnie te o mocnych łodygach.

Warto także zadbać o odpowiednie miejsce do suszenia kwiatów. Na „suszarnię” nadają się pomieszczenia o niskiej wilgotności i dobrej cyrkulacji powietrza. Dzięki temu cały proces suszenia będzie krótszy, a kwiaty nie zgniją. Ważne jest też, aby rośliny nie były umieszczone zbyt ciasno i powietrze mogło swobodnie przepływać między nimi.

Jeżeli mają zachować naturalną barwę, trzymaj je z dala od słońca, w jak najciemniejszym miejscu. Pod wpływem słońca barwniki roślinne szybko ulegają rozkładowi, kolory kwiatostanów blakną, a liście brązowieją lub żółkną.

fot. Jak suszyć kwiaty/Adobe Stock, New Africa

Najlepiej zrywać kwiaty wtedy, gdy są w pełni rozkwitu. Przekwitnięte osypią się podczas suszenia. Nie mogą być też mokre, więc nie zbieraj ich po deszczu. Suszenie w wazonie jest najprostszą metodą, jednak nadają się do tego kwiaty o mocnych łodygach, np. hortensje albo trawy.

Na pewno znasz też metodę suszenia kwiatów główkami do dołu. W taki sposób suszy się między innymi róże, miechunki i ostróżki. Rośliny o dużych kwiatostanach wieszaj pojedynczo, drobniejsze zwiąż w niewielkie pęczki.

Do ciężkich kwiatów (np. niektórych róż) warto dodatkowo wykorzystać kratkę z drutu. Kratkę opiera się na wierzchu pudełka i układa na niej główki kwiatów, wpuszczając łodygi do środka.

Możesz także wykorzystać metodę stosowaną przez dzieci, czyli suszenie kwiatów między stronami książki. Ususzone tak bratki, liście, fiołki, pojedyncze róże można wykorzystać do wyklejanych obrazków. Rośliny układa się między kartkami papieru chłonącego wodę, np. bibuły, i wsuwa do książki.

fot. Jak suszyć kwiaty, żeby nie straciły koloru/Adobe Stock, Art_Photo

Jeśli nie wiesz, jak suszyć kwiaty, aby wyglądały świeżo i zachowały swoje barwy, wystarczy zastosować kilka trików. Możesz je dodatkowo podczas suszenia zasypać piaskiem i boraksem (w proporcji 3:1) lub krzemionką (od 10 zł/125 g). Te środki pochłaniają wilgoć.

Jeśli suszysz kwiaty w wazonie, na dno wlej trochę wody. Będzie stopniowo parować, dzięki czemu rośliny nie stracą gwałtownie naturalnych barw.

Suszenie lawendy to świetny sposób na zachowanie jej intensywnego, kojącego aromatu. Możesz ją po wysuszeniu umieścić w szafie - w ten sposób nadasz ubraniom piękny zapach i ochronisz je przed molami. Susząca się lawenda dodatkowo wygląda bardzo dekoracyjnie.

Aby wysuszyć lawendę, podziel ją najpierw na pęczki. Musi być świeżo zebrana, ale sucha. Tak przygotowane pęczki zwiąż sznurkiem i susz kwiatostanami w dół. Odwracaj kwiaty, gdy będą w pełni suche, jeśli dotykają z jednej strony ściany - inaczej stracą pokrój.

fot. Jak suszyć kwiaty: suszenie lawendy/Adobe Stock, Rawf8

Gipsówka, czyli łyszczec, to piękna roślina o drobnych, romantycznych kwiatach. Jeśli chcesz ją wysuszyć, najlepiej włóż ją między strony książki. Pamiętaj, aby kwiaty i łodygi były całkowicie suche - w ten sposób nie zniszczysz książki, a roślina pięknie wyschnie i nie straci kolorów.

Gipsówkę można też suszyć w glicerynie - wystarczy połączyć ją z wodą w proporcji 1:2, a następnie wymieszać i wlać do wysokiego dzbanka. Do mieszanki wrzuć kwiaty gipsówki, wcześniej odcinając łodygi pod kątek. Pamiętaj też, aby usunąć większe listki z łodyg. Suszenie gipsówki w glicerynie trwa zazwyczaj ok. 5 dni. Ta metoda pozwala kwiatom zachować barwę i elastyczność.

fot. Jak suszyć kwiaty: suszenie gipsówkę/Adobe Stock, artsandra

Suszenie hortensji zacznij od razu po ścięciu zdrowych kwiatostanów. Następnie powieś je główką do dołu w ciemnym, przewiewnym pomieszczeniu. Powietrze i brak światła przyspieszają proces suszenia. Suszenie hortensji trwa ok. 2-3 tygodni. Świeże kwiatostany możesz ułożyć w bukiet przed suszeniem, związać, a dopiero potem przygotować do suszenia.

fot. Jak suszyć kwiaty: suszenie hortensji/Adobe Stock, pavelkant

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie przez Joannę Szczepaniak.

