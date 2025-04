Reklama

Lato, wakacje i słońce. Chociaż większość z nas uwielbia tę porę roku, to trzeba przyznać, że wysokie temperatury często utrudniają funkcjonowanie. Mogą negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie, produktywność w pracy, a także sprawić, że po prostu nie będziemy korzystać z urlopowych dni tak, jakbyśmy tego chcieli. Jak zatem schłodzić wnętrze? Wiele osób od razu zaproponuje klimatyzację. Ta popularna metoda ma jednak i pewne wady, począwszy od tego, że może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie, a skończywszy na tym, że w źle konserwowanym klimatyzatorze może rozwijać się pleśń. Na szczęście jest inny sposób, który umożliwi schłodzenie wnętrza. Mowa o markizach marki FAKRO, które mają więcej zalet, niż zapewne może ci się wydawać.

Schłodzenie wnętrza

Czy w letni dzień można cieszyć się słońcem i jednocześnie przyjemnym chłodem w mieszkaniu bez użycia klimatyzacji? Przy zastosowaniu odpowiednich markiz jest to możliwe. To one zapewnią upragniony cień oraz dostęp do światła. Warto wiedzieć, że podstawową funkcją markiz pionowych jest właśnie ochrona pomieszczeń przed przegrzaniem. Umieszczenie markizy po zewnętrznej stronie okna sprawi, że promienie słoneczne nie tylko nie dotrą do mieszkania, ale nawet do przeszklenia, chroniąc tym samym dom przed wysokimi temperaturami.



Co ciekawe, z przeprowadzonych przez firmę FAKRO badań wynika, że są one do ośmiu razy skuteczniejsze niż używane powszechnie rolety wewnętrzne, które zasłaniają tylko ostre światło słoneczne. Zastosowanie zewnętrznych markiz pionowych w praktyce powoduje spadek temperatury wewnętrznej nawet o 10ᵒC. Trzeba przyznać, że latem takie rozwiązanie jest na wagę złota.

fot. Mat. prasowe / Markiza ogranicza zużycie energii w urządzeniach klimatyzacyjnych, przez co zmniejsza emisję CO2 do środowiska, a my nie musimy płacić wysokich rachunków za prąd

Zaciemnienie

Skoro markizy zapobiegają przegrzaniu pomieszczenia, to co z promieniami słonecznymi? Czy stosując markizy, narażamy swoje wnętrze na ciemność i konieczność włączania sztucznego oświetlania? Absolutnie nie. Markizy VMZ zapewniają przyjemny cień, jednocześnie pozwalając na dostęp do naturalnego światła dzięki zastosowaniu tkanin o zróżnicowanym prześwicie. Modele z 4% i 10% prześwitem doskonale regulują ilość światła wpadającego do pomieszczeń, eliminując konieczność korzystania z oświetlenia. Dodatkowo cały czas mamy możliwość spoglądania przez okno – widzimy więc, co dzieje się na zewnątrz, a nasze wnętrze wydaje się przestronne.



A co, jeśli sama chcesz decydować o stopniu zaciemnienia twojego wnętrza? W ofercie marki FAKRO są również dostępne materiały o prześwicie 0% i 1%, które pozwalają dopasować stopień zaciemnienia do indywidualnych potrzeb.

fot. Mat. prasowe / Markizy w wersji podtynkowej VMU przeznaczone są do okien pionowych i dedykowane są głównie do nowego budownictwa.



Sposób na owady

Latem nie tylko zbyt wysokie temperatury i promienie słoneczne dają się we znaki. Również owady nie należą do zbyt miłych gości. Jak się przed nimi ustrzec? Markizy i w tym przypadku ułatwią nam funkcjonowanie, ponieważ wybrane wersje działają jak moskitiery. Stanowią więc niezawodną metodę ochrony przed owadami.

Ochrona przed promieniowaniem UV

Długotrwała ekspozycja na promienie słoneczne jest szkodliwa nie tylko dla ludzi i zwierząt, lecz także dla naszych mebli. Mogą one wyblaknąć i się odbarwić. W tym przypadku markizy pozwolą efektywnie chronić wyposażenie pomieszczeń przed szkodliwymi skutkami promieniowania słonecznego.



fot. Mat. prasowe / W porównaniu do rolety zewnętrznej, która rozwinięta nie wpuszcza do wnętrza światła, markiza zapewnia nam napływ dziennego światła i widok na zewnątrz.

Estetyczne wzbogacenie twojego domu

Znasz już wiele zalet markiz pionowych. Pewnie teraz pojawia się pytanie o estetykę. Trzeba przyznać, że markizy to piękny dodatek do domu. Pionowe markizy FAKRO doskonale współgrają z architekturą budynku, stając się nieodłączną częścią jego estetyki. Ich unikatowa konstrukcja umożliwia ukrycie kasety pod elewacją, co sprawia, że po złożeniu tkanina markizy staje się praktycznie niewidoczna. Dodatkowo można personalizować wzór markizy, tak by zaspokajała nasze indywidualne potrzeby. Dzięki temu markiza spełni nie tylko swoje funkcjonalne zadanie, lecz także będzie designerskim elementem domu.

Warto też wspomnieć, że projektanci marki FAKRO wychodzą naprzeciw potrzeb klientów, proponując również zdalną obsługę markiz. Sterowanie markizami może odbywać się zarówno w tradycyjny sposób – przez ręczne działanie, jak i w bardziej nowoczesny sposób – wykorzystując przełączniki, piloty lub nawet smartfony.

Lato tuż-tuż. Ciesz się wakacjami, słońcem i piękną pogodą. O to, by twój dom się nie nagrzewał, zadbają profesjonalne markizy pionowe FAKRO.

Materiał promocyjny marki FAKRO.