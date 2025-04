Fototapety przez wiele lat zdobiły ściany w niejednym mieszkaniu. Potem moda na nie przeminęła, by znów powrócić i to w wielkim stylu! Wielu uważa, że fototapeta na ścianie to szczyt kiczu. Wszystko jednak zależy od tego, co wybierzesz! Fototapety mogą zupełnie odmienić oblicze każdego pomieszczenia, a do tego bez problemu nakleisz je sama!

Fototapeta – gustowna odmiana każdego wnętrza

Fototapety mają wiele zalet. Jeśli ściana w twoim domu wymaga odmalowania, jednak nie masz na to czasu lub środków, świetnym rozwiązaniem będzie właśnie fototapeta nałożona na nią.

Nawet te w dużych rozmiarach nie są bardzo drogie, a do tego bardzo łatwo je zamontować. Fototapety stanowią także piękną i oryginalną dekorację ścian, która może zupełnie zmienić oblicze pomieszczenia.

Możliwości aranżacji wnętrza z fototapetą w roli głównej jest mnóstwo. Sklepy i drukarnie oferują fototapetę w dowolnym, wybranym przez ciebie rozmiarze, spośród gotowych wzorów lub z wybranym przez ciebie zdjęciem.

Jak stworzyć autorską fototapetę? Zobacz, co musisz wiedzieć!

Zamówienie gotowej fototapety i jej samodzielny montaż to niedrogi i bardzo szybki sposób na odmianę każdego wnętrza! Jak nakleić fototapetę?

Jak nakleić fototapetę?

Przed nałożeniem fototapety, ścianę trzeba odpowiednio przygotować – po to, by ozdoba trzymała się na niej bez problemu.

Fototapeta może być położona tylko na ścianę, na której nie ma tapety. W przypadku czystej ściany (niemalowanej farbą), wystarczy zagruntowanie jej na kilka godzin przed montażem fototapety.

Ścianę pomalowaną farbą należy odtłuścić. Przez nałożeniem fototapety trzeba także usunąć wszelkie nierówności: gwoździe, śruby czy wybrzuszenia. Dobrym pomysłem jest przetarcie ściany drobnym papierem ściernym, który wyrówna jej powierzchnię.

Pomysł na fototapetę w pomieszczeniu ze skosami

Fototapetę możesz przykleić tylko na ścianę równą, odtłuszczoną i całkowicie suchą.

Przygotuj także poziomicę i ołówek! Zaczynamy!

Przyłóż fototapetę do ściany i posiłkując się poziomicą, zaznacz jej obrys. Przygotuj klej do tapet (wedle instrukcji na opakowaniu) Rozrobionym klejem posmaruj dokładnie, miejsce przy miejscu, powierzchnię, na której ma być naklejona fototapeta. Pamiętaj, by nakładać go równomiernie, ale cienkimi warstwami! Odczekaj chwilkę, aż klej nieco podeschnie – nie zrobią się wtedy bąbelki pomiędzy fototapetą a ścianą Naklejanie fototapety zacznij najlepiej od narożników – od góry lub dołu ściany. Fragment po fragmencie dociskaj ją do ściany, najlepiej wałkiem do tapet. Nadmiar kleju wychodzący bokami zmyj wilgotną ściereczką. Ciesz się efektami sprawnie wykonanej pracy!

