Lodówka jest najważniejszym sprzętem w kuchni – gdyby nie ona, sporą część żywności trzeba by bardzo szybko wyrzucić. Przechowywanie łatwo psującego się jedzenia w chłodzie, to jedno. Druga kwestia to sposób, w jaki to jedzenie jest układane.

Reklama

Na co zwracać uwagę przy przechowywaniu żywności w lodówce? Jak prawidłowo jej używać? Na najważniejsze pytania związane z ekonomicznym i bezpiecznym użytkowaniem lodówki, odpowiada marka Beko.

Jak prawidłowo użytkować lodówkę? Odpowiadają eksperci Beko!

Czy obecnie, przy nowoczesnych rozwiązaniach stosowanych w chłodziarkach, podobne wytyczne będą aktualne? Na co zwrócić uwagę przy zakupie i użytkowaniu lodówki?

Na pewno nie zmieniły się rekomendacje związane z temperaturą chłodzenia lodówki - powinna wynosić 4-5˚C i warto zwrócić uwagę, czy jest ustawiona właśnie na tym poziomie. W zamrażarkach powinna panować temperatura -18-22˚C.

Czy temperatura na poszczególnych półkach chłodziarki znacznie się różni? To mit.

W klasycznych chłodziarkach (tzn. statycznych), jaką posiada większość Polaków, parownik, który chłodzi, znajduje się z tyłu, pod plastikiem na „plecach” lodówki i zazwyczaj nie sięga spodu chłodziarki, tj. nie obejmuje dolnych szuflad przeznaczonych najczęściej na warzywa i owoce.

Ponieważ w tego typu chłodziarkach nie istnieje wymuszony (np. przez wentylator) obieg powietrza, ciepłe powietrze ma tendencję do zbierania się nad najwyższą półką, ale paradoksalnie, ze względu na odcięty dostęp powietrza w dolnych szufladach i brak chłodzącego parownika z tyłu – może się okazać, że to właśnie wewnątrz tych szuflad panuje najwyższa temperatura.

Nieprawdą jest, że temperatura półeczek na drzwiach jest wysoka. Jest na nich tak samo chłodno jak w środkowej części lodówki.

Powyżej zastosowano określenia „cieplej”, „chłodniej”. Jak duże rozbieżności temperaturowe można zaobserwować? Otóż okazuje się, że to kwestia 1-2˚C, a nie jak kiedyś opisywano 10˚C!

Jeśli na najwyższej półce panuje 6˚C, w środkowej części będzie zapewne 5˚C, półeczki na drzwiach: 5-6˚C, pojemniki na warzywa i owoce: ok. 7˚C. Wniosek? Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, na której półce przechowujemy produkty spożywcze.

Praktyczne porady przy użytkowaniu lodówki statycznej

Parownik zbiera wilgoć z powietrza na ściankach zamrażalnika. Warto unikać częstego

i długotrwałego otwierania drzwiczek, by nie tworzyły się duże ilości lodu. Osadzający się lód powoduje, że drzwi zamrażalnika nie przylegają szczelnie i nie gwarantują pełnych możliwości mrożenia.

Zamrażalnik warto rozmrażać przynajmniej raz w roku. Nie ma potwierdzonych laboratoryjnie przeciwwskazań, aby w tym celu pomagać sobie np. poprzez wkładanie do zamrażalnika naczynia z gorącą wodą, byle nie bezpośrednio w sąsiedztwie plastikowych elementów.

Nigdy nie należy za to używać ostrych narzędzi lub zeskrobywać lodu!

Lodówka do zabudowy - co trzeba wiedzieć?

Na czas rozmrażania, zamrożoną żywność można przechować w zamkniętej części chłodzącej. Zamrożone produkty same w sobie są akumulatorami zimna i czas rozmrażania nie powinien wpłynąć na ich jakość.

Aby w ogóle nie martwić się sposobem ułożenia żywości wewnątrz chłodziarki, a dodatkowo cieszyć z rozwiązań naturalnie przedłużających świeżość żywności, warto zwracać uwagę na poniższe funkcje.

Przykładowo: lodówki BEKO typu No Frost z systemem Active Dual Cooling, w których nie gromadzi się szron, mają dwa parowniki i dwa wentylatory, które gwarantują cyrkulację powietrza i utrzymanie bardzo wyrównanej temperatury wewnątrz całej chłodziarki.

Nie ma więc znaczenia umiejscowienie produktów żywnościowych jak i sposób ułożenia (niegdyś radzono, aby produkty przechowywać luźno).

Dodatkowo, w chłodziarkach tych można znaleźć następujące pomocne rozwiązania:

Komora Zero – to jedna lub dwie półki tuż nad szufladami na warzywa i owoce, do których nawiewane jest chłodne powietrze w taki sposób, by wewnątrz panowała temperatura około 0˚C. Tutaj warto przechowywać produkty, które szczególnie lubią niską temperaturę: świeże mięso, świeże ryby, nabiał lub wędliny. W klasycznej chłodziarce taka strefa 0˚C jest nie do osiągnięcia.

System Active Fresh Blue Light™. Lampka LED umiejscowiona za szufladami na warzywa i owoce, emituje światło o lekko niebieskim zabarwieniu. Ten rodzaj fali świetlnej rośliny rozpoznają jako rodzaj fali światła słonecznego i przedłużeniu podlegają naturalne procesy fotosyntezy. Dzięki temu żywność nie tylko zachowuje świeżość, ale nawet zwiększa swoje walory odżywcze.

Ciekawostki, porady i podpowiedzi związane z użytkowaniem lodówek

Kupując nową lodówkę zadbajmy o przestrzeganie prawidłowych zasad. Najpierw pozostawmy ją bez podłączania do prądu przez czas sugerowany w instrukcji, aby po transporcie, nawet przebiegającym w pozycji pionowej, olej w kompresorze miał szansę wrócić do głównego zbiornika i nie doprowadził do zapchania cienkich rurek układu chłodniczego i nie został zassany wyżej, blokując układ chłodniczy.

Ta sama zasada dotyczy sytuacji, w których kładziemy lodówkę na bok (co wbrew panującym przekonaniom, można zrobić).

Podłączając lodówkę do prądu, nie ustawiajmy jej od razu na najniższe rekomendowane wartości temperaturowe. Pozwólmy jej stopniowo osiągać docelowy poziom. Zadbamy tym samym o spokojną pracę układu chłodniczego.

Przy przekładaniu drzwiczek lodówki na drugą stronę, pamiętajmy o uszczelkach. Częstym błędem jest przekładanie jedynie zawiasów i uchwytów. Uszczelka ulega naturalnym odkształceniom i na stronie przy uchwytach znacznie silniej przylega do brzegów lodówki, przez co jest bardziej ściśnięta. W lodówkach BEKO uszczelki można swobodnie wyjąć

i przełożyć na drugą stronę.

Aby zapewnić lepsze przyleganie uszczelek, dolna część uszczelki drzwiczek chłodziarki jest podgrzewana. Odczucie ciepła przy dotyku w tym miejscu będzie normalne.

Stosuj pojemniki do przechowywania żywności. Ze względu na stosunkowo suche powietrze wewnątrz chłodziarek, zarówno w lodówkach klasycznych (tzn. statycznych) jak i w nowoczesnych No Frost z systemem – Active Dual Cooling System, jedzenie warto przechowywać w pojemnikach, jednak nie za długo, ponieważ ulegnie zepsuciu. Żywność bez pojemnika natomiast wyschnie, ale raczej się nie zepsuje.

Nie ustawiaj lodówki w pomieszczeniu, którym panuje temperatura poniżej 16˚C. To częsty błąd, szczególnie w przypadku ustawiania lodówki w garażach lub piwnicach czy innych chłodnych miejscach, który zimą jest przyczyną problemów.

Temperatura poniżej 16˚C zaburza kontrolę termostatyczną lodówki, która po prostu nie otrzymuje sygnału do pracy. Chłodziarka przestaje chłodzić, a zamrażalnik mrozić. W niskiej temperaturze gęstnieniu ulega także olej w kompresorze, co może prowadzić do zatarcia.

Dbaj również o niską wilgotność pomieszczenia. Zbyt wysoka wilgotność sprzyja korozjom metalowych elementów.

Źródło: BECO

Podyskutuj o lodówkach na naszym forum!

Reklama

Zobacz także:

Naklejki szpecą twoją lodówkę? Zobacz, jak łatwo je usunąć!

Zastosowania mikrofalówki, o których niekoniecznie wiedziałaś!