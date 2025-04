Ściany w salonie są równie ważne jak meble i dodatki. Zastanawiasz się, jak je efektownie i oryginalnie udekorować i szukasz ciekawych pomysłów na ścianę w salonie? To proste! Wystarczy odrobina inwencji, a twoje mieszkanie czy dom, zyska świeżość i zaskakujący design. Zobacz, co położyć na ściany w salonie, aby prezentowały się doskonale.

Spis treści:

Standardem jest oczywiście malowanie wszystkich ścian w salonie na biało. Nic dziwnego - biel jest bardzo uniwersalna i pasuje do wszystkiego. Jednak nie musisz na tym poprzestać, nawet jeśli jesteś fanką minimalizmu. Zmiana chociaż jednej ściany na taką w ulubionym kolorze zupełnie odmienia wnętrze, a przy tym nie jest praco- ani czasochłonne. Możesz wybrać też jeden z modnych kolorów ścian na ten sezon.

Inny kolor lub faktura ściany sprawdza się idealnie np. na części, w której znajduje się telewizor. Inny styl ściany może też w łatwy sposób podzielić salon na części - np. na strefę pracy (jeśli masz domowe biuro) oraz relaksu. Co jeszcze może znaleźć się na ścianach w salonie?

Farba tablicowa

Farba tablicowa to świetny pomysł na szybką metamorfozę salonu. To również bardzo praktyczne rozwiązanie - będziesz mogła zapisać na niej listę zakupów czy checklistę rzeczy do zrobienia. Idealnie sprawdzi się, jeśli masz salon połączony z kuchnią i/lub jadalnią.

Na ścianie pokrytej farbą tablicową możesz zrobić także "plac zabaw" dla dzieci albo namalować coś, co będzie piękną ozdobą. Możesz zmalować coś samodzielnie lub skorzystać z gotowych szablonów. Jeszcze lepszym pomysłem jest zakup farby, która jednocześnie będzie i kredowa, i magnetyczna.

fot. Farba tablicowa na ścianie w salonie/Adobe Stock, Photographee.eu

Tapeta w salonie na jednej ścianie

Szukając inspiracji na ściany w salonie, warto zastanowić się nad tapetą, ponieważ po latach w zapomnieniu znów staje się ona królową naszych wnętrz.

Odchodzi się od nudnych, monotonnych wzorów na rzecz ujmujących, roślinnych ornamentów, kojącego łączenia kolorów oraz pomysłowego wykończenia.

Tapeta może mieć bardzo minimalistyczny lub eklektyczny, wielokolorowy wzór. Świetnie sprawdzi się na ścianach wysuniętych lub wnękowych, a także na ścianie, przy której stoi biurko lub toaletka - pomaga wydzielić optycznie tę przestrzeń.

Tapeta w salonie na jednej ścianie z telewizorem

Tapeta sprawdzi się również - ponownie - w części telewizyjnej. Tapeta w salonie na jednej ścianie z telewizorem doskonale się prezentuje i sprawia, że urządzenie nieco gubi się w całej przestrzeni, co dla wielu osób będzie dodatkowym atutem.

fot. Tapeta na ścianie w salonie/Adobe Stock, Photographee.eu

Co na ściany w salonie: sztukaterie

Sztukaterie są modne od kilku, jeśli nie kilkunastu sezonów. Nadają wnętrzu eleganckiego i wytwornego charakteru. Po przymocowaniu ich do ścian warto pomalować je na jeden kolor - sprawdzą się sztukaterie ciemnoszare, ciemnozielone lub bordowe wprowadzą do salonów pałacowy klimat. Możesz także zrobić z nich swoiste ramy, a na środku powiesić ciekawe grafiki w ramkach.

Sztukateria pięknie wygląda też na łączeniu ścian z sufitem. Stworzysz w ten sposób staroangielski, buduarowy klimat w mieszkaniu. Dodaj do tego złote elementy i doskonały efekt gwarantowany!

fot. Sztukaterie na ścianach w salonie/Adobe Stock

Drewno na ścianie w salonie

Ciekawym pomysłem na ścianę w salonie jest drewno. Materiał ten bardzo ociepla wnętrze i sprawia, że staje się bardziej przytulne. W salonach pojawić się może nie tylko drewniana podłoga, ale również ściana w formie montowanych listewek 3D (lameli) albo płaskich paneli. Możesz zamontować nawet te, które są przeznaczone na podłogę.

Dobrym pomysłem jest także tapeta z motywem drewna. Możesz dowolnie łączyć faktury, tworząc ciekawe aranżacje. Drewno na ścianie dodaje klimatu rustykalnego i boho, idealnie więc będzie komponować się z naturalnymi dodatkami i fakturami.

fot. Drewno na ścianach w salonie/Adobe Stock, max3d007

Co na ściany w salonie: beton

Istnieje przekonanie, że betonowe ściany sprawdzą się tylko w bardzo nowoczesnych wnętrzach, tymczasem doskonale prezentuje się także w aranżacjach klasycznych, minimalistycznych, a także w pomieszczeniach urządzonych na styl glamour.

Beton uwielbia towarzystwo jaskrawych kolorów, a także klasycznej bieli i czerni. Postaw więc na dodatki w tych odcieniach albo pomaluj część ścian na jeden z wybranych kolorów. Beton możesz położyć na ścianie na gładko lub przy pomocy kielni wykonać na świeżej masie ciekawe wzory - popularne są np. fale.

fot. Co na ściany w salonie: betonowe ściany w salonie/Adobe Stock, Michael

Inspiracje ścian w salonie: naklejki ścienne

Jeśli cenisz siłę detalu i wolisz skupić się na motywie tematycznym, możesz wybrać - naklejki ścienne, które będą doskonałą dekoracją w konkretnym miejscu mieszkania. Niezwykle szykownie prezentują się np. jako zwieńczenie kanapy czy kącika zabaw dla dzieci.

Naklejki mogą być gładkie albo wykonane np. z filcu. Doskonale komponują się także z ręcznie malowanymi elementami.

Ciekawe pomysły na ścianę w salonie: cegła

Ceglana ściana pasuje nie tylko do salonów w stylu loft. Świetnie będzie prezentować się również we wnętrzach minimalistycznych, rustykalnych i boho. Najlepiej, jeśli jest naturalna, ale nie zawsze jest taka możliwość. W takim przypadku warto postawić na gotowe płytki, które imitują cegłę. Wybierz wzory nieregularne i przyklej je dość niedbale, aby maksymalnie zimitować prawdziwą cegłę.

Cegła lubi towarzystwo złota, bieli i czerni. Świetnie komponuje się także z wzorzystymi dywanami oraz meblami wykonanymi z metalu.

Oprócz malowania ścian warto także postawić na ciekawe dekoracje. Na ścianach powinny znaleźć się takie dodatki i dekoracje, które nadadzą wnętrzu wyjątkowego, indywidualnego charakteru.

Co na ściany w salonie: obrazki i zdjęcia

Obrazki i zdjęcia oprawione w ramkę to najszybszy sposób na odmianę ścian w salonie. Możesz powiesić jeden duży obraz, plakat czy fotografię albo kilka mniejszych (te bardzo duże lepiej prezentują się w przestronnych wnętrzach). Świetnym pomysłem będzie także stworzenie galerii złożonej z ramek w różnych rozmiarach. Możesz w nie włożyć zdjęcia twoje i twoich bliskich, a także kupić piękne grafiki ze zdjęciami, obrazami czy napisami.

Kompozycja różnych formatów będzie się prezentować doskonale na każdej ścianie - w małym i dużym pomieszczeniu.

fot. Co na ściany w salonie? Obrazki w salonie/Adobe Stock, FollowTheFlow

Pomysł na pustą ścianę w salonie: rośliny

Rośliny doniczkowe ocieplają nawet najbardziej surowe i minimalistyczne wnętrze. Możesz ustawiać je nie tylko na parapecie, ale stworzyć z nich niepowtarzalną aranżację ścienną. Przydadzą się do tego nie tylko komody i regały, ale również bardzo modne kwietniki

Możesz postawić także na roślinne grafiki zawieszone w naturalnych drewnianych ramach. Taka kompozycja doskonale uzupełni naturalne rośliny, szczególnie te zwisające lub pnące się po ścianach.

fot. Rośliny na ścianie w salonie/Adobe Stock, FollowTheFlow

Dekoracja ściany w salonie: zegary i lustra



Zegary, oprócz tego, że są praktyczne, mogą także być piękną ozdobą ściany w salonie. Postaw na niewielki zegar ścienny lub dużą kompozycję złożoną z kilkunastu elementów. Popularne obecnie są zegary złożone z samych liczb (9, 12, 3 i 6), rozmieszczonych na planie dużego koła z dołączonymi sporej wielkości wskazówkami. To minimalistyczna, a jednak bardzo piękna i trudna do przeoczenia ozdoba salonu.

Lustra zaś to jeden z najlepszych zabiegów powiększających wnętrze. Warto zawiesić je nad sofą albo nad kominkiem (albo jego atrapą). Może być jedno duże lustro lub kilka mniejszych obok siebie. Genialnie prezentują się te okrągłe oraz w ozdobnych ramach.

fot. Lustro na ścianie w salonie/Adobe Stock, ostap25

Ściana z luster w salonie



Lustrzana ściana w salonie powiększy optycznie przestrzeń, ale nie zawsze będzie dobrze wyglądać. Lustra muszą być odpowiednio zaaranżowane w piękną galeryjną kompozycję albo być umieszczone między sztukateriami, aby całość tworzyła spójną dekorację. Lustra mogą być w ozdobnych ramach lub bez nich - w obu przypadkac efekt będzie zdumiewający.

Choć większość z nas rezygnuje z tradycyjnej telewizji, to popularność takich platform jak Netflix, sprawiła, że to ściana z telewizorem to najważniejsze, po sofie, miejsce w salonie. Ściana z telewizorem powinna być umiejętnie zaprojektowana. Jeśli masz sporo miejsca, możesz powiesić go na ścianie i dostawić niską półkę RTV, która pomieści wszystkie kable i sprzęty.

Jeśli masz mały salon, wokół telewizora warto zaaranżować półki i szafki - telewizor stanie się wtedy jej integralną częścią.

fot. Nowoczesna ściana telewizyjna w salonie/Adobe Stock,Dariusz Jarzabek

Kolory ścian w salonie to nie tylko kwestia gustu. Aranżację salonu warto zacząć od analizy pomieszczenia - czy jest dobrze doświetlone i jaki ma metraż. Im większe i jaśniejsze wnętrze, tym na większe szaleństwa kolorystyczne możesz sobie pozwolić.

Ciepłe kolory sprawiają, że wnętrze staje się bardziej przytulne, ale też optycznie nieco się zmniejsza, chłodne zaś wprowadzają bardziej industrialny klimat, ale też powiększają przestrzeń.

Co na ściany w salonie? Neutralny kolor

Białe, beżowe i szare ściany są najbardziej neutralne. Pasują do nich wszystkie kolory mebli i dodatków. Ale stonowane ściany wcale nie oznaczają nudnego wnętrza - w aranżacji poniżej, na tle beżowych ścian, wyeksponowano żółte meble. Całość prezentuje się niezwykle nowocześnie.

fot. Pomysły na ściany w salonie/Adobe Stock, UnitedPhotoStudio

Dekoracja ściany w salonie: monochromatyczne zestawienia

Świetnym zabiegiem jest również monochromatyczne zestawienie, które bardzo powiększa przestrzeń. Na zdjęciu poniżej kolorem przewodnim jest stonowana miętowa barwa z dodatkiem czerni i szarości. Miętowe i zielone ściany w salonie doskonale komponują się z dodatkami i meblami w tych samych odcieniach - tworzy to spójną i ciekawą całość, która jest przytulna i sprawia, że czujesz się w takiej przestrzeni dobrze. Nie zapomnij także o wiecznie zielonych kwiatach.

fot. Monochromatyczny salon/Adobe Stock, lilasgh

Mocny kolor: butelkowa zieleń na ścianę w salonie

W salonie możesz również pomalować jedną (lub więcej) ścian intensywnym lub ciemnym kolorem. Sprawdzi się granat albo głęboka butelkowa zieleń. Warto pamiętać, że taki zabieg nieco pomniejsza optycznie przestrzeń, ale jednocześnie nadaje przytulności.

Wówczas postaw na jasne dodatki i wybierz ciemne kolory w miejscach, gdzie jest dużo światła. Butelkowa zieleń i granat uwielbiają towarzystwo czerni, złota i srebra, a także drewnianych dodatków.

fot. Butelkowa zieleń ściana w salonie/Adobe Stock, New Africa

Czarna ściana w salonie

Pomalowanie całego salonu na czarno zwykle nie jest dobrym pomysłem, ale czerń jako element wystroju ścian to z kolei pomysł genialny. Możesz postawić na wspomnianą wcześniej farbę tablicową albo kupić wersję klasyczną i pomalować nią jedną ścianę. Najczęściej jest to fragment wysunięty lub wnękowy - tam czerń sprawdzi się najlepiej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.07.2021.

