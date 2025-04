Problem podzielenia pokoju na dwa mniejsze, pojawia się często przy okazji aranżacji pokoju dziecięcego. Jak zapewnić pociechom odrobinę prywatności, gdy tak naprawdę nadal będą mieszkać w tym samym pomieszczeniu?

Reklama

A jak wydzielić w pokoju dziennym dwie osobne strefy, nie budując przy tym nowej ścianki? Takie rozwiązania wymusza również pandemia - wiele osób, które pracują teraz zdalnie, potrzebuje szybkiej zmiany przestrzeni w domu czy mieszkaniu. Poznaj sposoby na to, by podzielić pokój na dwa (bez ściany).

Spis treści:

Najtańsze, a przy tym bardzo efektowne rozwiązanie. Możesz zdecydować się na dwie, zupełnie różne opcje - albo wybrać bardzo ciężkie zasłony, albo zwiewne i delikatne. Wprawdzie zasłonka nie zapewni dźwiękoszczelności, ale jeśli zdecydujesz się za jej pomocą np. podzielić pokój dziecięcy, zafundujesz jego mieszkańcom minimum prywatności. Nie będą musieli bez przerwy się widzieć.

Podzielenie pokoju za pomocą mebli jest dobrą opcją. Możesz ustawić na środku regał z książkami, meblościankę, szafę, albo zamówić specjalne meble pod wymiar. To rozwiązanie szczególnie polecane do pokoju dzieci. Uwaga - zawsze upewnij się najpierw, że oba wydzielone pokoiki będą miały wtedy zapewniony dostęp do światła dziennego.

Parawany to (podobnie jak zasłony) niskobudżetowa opcja. Niektóre z nich prezentują się naprawdę elegancko. Z powodzeniem możesz zastosować tę opcję nawet w aranżacji salonu, jeśli np. chcesz wydzielić sobie kącik do pracy.

fot. Parawan dzielący wnętrze na mniejsze przestrzenie/Adobe Stock, New Africa

Nieco przypominają parawan, montuje się je bardzo prosto. Kupisz je w większości marketów budowlanych. Istnieją nawet modele z imitacjami okien na środku, dzięki czemu np. przy podziale pokoju dziecięcego na pół, nie pozbawia się jednej części dostępu do światła dziennego.

A co powiesz na drzwi przesuwne? Nie musisz budować ścianki, aby podzielić przestrzeń i zwiększyć wrażenie zachowania prywatności. Mniej inwazyjną opcją jest montaż drzwi przesuwnych.

Reklama

Czytaj także:

Jaki kolor pasuje do szarego?

Jaki kolor pasuje do brązu?

Na jakiej wysokości powiesić telewizor?