W tym artykule zaprezentuję nie tylko najciekawsze pomysły DIY - to przy okazji świetna opcja, aby nadać nowe życie niepotrzebnym przedmiotom. Niektóre z nich mogą wyglądać naprawdę dekoracyjnie!

1. Talerze na ścianie

Ten retro trend powraca ze zdwojoną siłą! Chociaż jeszcze niedawno kojarzył się z kiczem, teraz triumfalnie odnajduje swoje miejsce w naszych mieszkaniach. To będzie jeden z największych hitów 2016!

2. Wieszak na biżuterię z gałązki

Nie miałam jeszcze okazji do testowania tego pomysłu, ale widzę go oczami wyobraźni. Domowe, ekologiczne wieszaczki na biżuterię znajdziesz we własnym ogródku, parku lub podwórku! Pozbawione listków małe gałązki wystarczy pomalować jakimkolwiek lakierem i porozwieszać na ścianie. A potem powiesić na nich kolekcję swoich świecidełek!

3. Dekoracja z... lakierów do paznokci

Chyba każda "lakieromaniaczka" to zrozumie - lakiery do paznokci mogą być piękną dekoracją mieszkania, zwłaszcza gdy masz ich całkiem sporo. Nie musisz mieć specjalnej półeczki - możesz ponaklejać je np. na kawałek drewna lub fragment dekoracyjnego papieru.

4. Cała ściana w zdjęciach

To chyba nigdy nieprzemijający trend. Teraz zdjęć na ścianie powinno być NAPRAWDĘ dużo! Wprawdzie albumy odchodzą do lamusa, a większość fotek trzymamy w telefonie lub na dysku komputera, warto jednak pokusić się o wywołanie chociaż części z nich. Czy coś wygląda efektowniej i sentymentalniej, niż cała ściana zawieszona dziesiątkami zdjęć?

5. Ściana w płytach CD

Ten nośnik powoli jest wypierany przez inne rodzaje pamięci, np. pendrive'y. Jeśli masz w domu niepotrzebne płyty CD, koniecznie wykorzystaj je do dekoracji ścian! Możesz powiesić je bez opakowań (srebrną stroną do góry) lub w pudełeczkach (jak na zdjęciu). Obie opcje są bardzo efektowne!

