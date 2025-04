Jak mieć modne meble?

Jakie meble są modne w tym roku? Projektanci stawiają na wygodę, indywidualizm i design. Dowiedz się, jakich akcesoriów szukać, by stworzyć wnętrza na czasie.

Meble 2015 muszą być przyjemne w użytkowaniu, dostosowane do potrzeb domowników i ułatwiać codzienne czynności. Inteligentne stają się kuchnie i łazienki. To w dużej mierze zasługa nowoczesnych akcesoriów! Poznaj ich możliwości w 3 krokach.

Zapewnij więcej światła

Popularność zdobywa oświetlenie meblowe. Pozwala na to dynamiczny rozwój technologii LED. W tym roku hitem są oprawy, które dzięki specjalnym systemom czujników same rozpoznają, kiedy powinny zacząć świecić.

To obniża zużycie prądu przez oświetlenie. Oprawy meblowe stają się szczególnie popularne w zabudowie łazienkowej. Dzięki nim dostęp do kosmetyków i artykułów higienicznych jest bardziej komfortowy – mówi Marcin Małecki, ekspert ds. okuć meblowych z firmy Häfele.

Z pomocą taśm LED możemy stworzyć atmosferę świetlną w sypialni lub pokoju gościnnym. Z kolei oprawy doświetlą i uatrakcyjnią meble w kuchni i w łazience.

Liczą się indywidualne rozwiązania

Projektanci zwracają uwagę, że znaczenia nabiera również piękne wnętrze mebla. Dlatego rosnącym zainteresowaniem cieszą się sortowniki do szuflad, przegródki i dobrej jakości kontenery.

Obok indywidualizacji mebli, równie silnym trendem staje się zapewnienie jak największej wygody obsługi szaf i szuflad.

Musi być płynnie i komfortowo

Prawdziwy komfort we wnętrzu wymaga dbałości o takie elementy, jak zawiasy, prowadnice lub podnośniki frontów. Takie akcesoria powinny posiadać wbudowane hamulce czy spowalniacze, zapewniające ciche domykanie mebli.

Nowoczesne podnośniki pozwalają na pozostawienie frontu szafki w dowolnej pozycji. Bez obaw, że niespodziewanie spadnie nam na palce. Z kolei słowem kluczem dla prowadnic w szufladach jest "płynność ruchu".

Ciekawie przedstawiają się także zawiasy, pozwalające na otwieranie szafek bez konieczności montowania uchwytów – wyjaśnia Marcin Małecki. – Szuflady też mogą posiadać fronty bezuchwytowe.

To doskonałe rozwiązanie dla minimalistycznych aranżacji, opartych na jednolitych

i płaskich powierzchniach. Te ostatnie również będą bardzo popularne w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Podsumowując, modny mebel musi posiadać bogate wnętrze i elegancką, ale nie przesadzoną formę.

