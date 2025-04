Zobacz 5 najczęstszych błędów!

fot. Fotolia

Zaprojektowanie kolorów w niewielkim mieszkaniu to nie lada wyzwanie. Źle dobrane mogą przytłaczać i sprawiać, że wszystkie pomieszczenia będą wydawać się jeszcze mniejsze. Najnowsze architektoniczne trendy najczęściej dotyczą wysokich loftów, podczas gdy większość z nas chciałaby dowiedzieć się więcej o projektowaniu małych mieszkań. Oto 5 największych błędów w kolorystycznej aranżacji niewielkich przestrzeni!

1. Zbyt duża liczba kolorów i motywów

W niewielkim pomieszczeniu wielość kolorów i motywów sprawia wrażenie ciasnoty, bałaganu. Nie oznacza to wcale, że nie można pozwolić sobie na ciekawe rozwiązania aranżacyjne, takie jak dekor czy farba strukturalna. Powinny być one jednak dokładnie przemyślane i stosowane z umiarem!

Najlepszy efekt uzyskamy, jeżeli od początku zaprojektujemy barwę dominującą w danym wnętrzu wraz z pasującym do niej kolorem akcentów aranżacyjnych. W małych mieszkaniach kolor bazowy raczej powinien być mniej intensywny niż odcień dodatków.

Jeżeli nie chcemy, żeby nasze pomieszczenie przypominało pieczarę lub piwnicę należy stosować farby strukturalne typu baranek oraz ozdobne tynki tylko w wybranych miejscach, nigdy na wszystkich ścianach! Ponadto warto wiedzieć, że ten sam kolor położony na powierzchnię chropowatą będzie wydawał się ciemniejszy, niż gdyby pomalować nim podłoże gładkie i błyszczące.

2.Niewłaściwe stosowanie ciemniejszych barw

Pomieszczenia wydają się większe, kiedy są białe bądź utrzymane w jasnej tonacji kolorystycznej. Nie oznacza to jednak, że odcień twoich ścian musi być nudny i mdły. Najważniejszą zasadą jest to, żeby w małych wnętrzach używać ciemnych barw tylko do akcentowania wybranych, dobrze oświetlonych elementów.

Jeżeli lubisz intensywne odcienie, zastosuj je w wybranych miejscach, podkreślając słupek czy wybrany fragment ściany, jednak zawsze wybieraj jednorodne odcienie. Małym pomieszczeniom warto umiejętnie dodać głębi, stosując z umiarem kontrastowe barwy.

Niestety, ciemne kolory zamykają przestrzeń, mogą sprawić, że np. dłuższa ściana w dość płytkim pokoju typu „pociąg” optycznie się przybliży, co powiększy asymetrię. W takiej sytuacji ciemną farbą powinniśmy pomalować ścianę krótszą, żeby pokój wydał się bardziej kwadratowy.

fot. Fotolia

3. Malowanie sufitu na kolor ścian

Malowanie sufitu i ścian tym samym odcieniem to błąd! Pomieszczenie wyda się niższe i mniej oświetlone. Malując sufit na kolor jaśniejszy od tego na ścianach bądź na biało sprawisz, że pokój stanie się wyższy i jaśniejszy, a mieszkanie bardziej majestatyczne.

Pamiętaj, że pomieszczenia wydają się większe, jeśli ciemniejsze i bardziej intensywne kolory znajdują się poniżej linii wzroku, zaś barwy jaśniejsze powyżej. Kiedy chcemy optycznie wydłużyć pomalowaną na kolor ścianę, nie malujemy jej do końca, zostawiając od góry pasek. Natomiast, gdy zależy nam na optycznym podwyższeniu pomieszczenia – kolor powinien sięgać aż do samej krawędzi sufitu. Ważne jest, żeby rozwiązanie kolorystyczne dopasować do charakteru danego pomieszczenia - jego kształtu, wysokości itp.

4. Nieumiejętne wykorzystanie światła

Nie tylko umiejętnie dobrany kolor wpływa na wielkość danego wnętrza. Odpowiednio zaprojektowane światło także potrafi optycznie powiększyć pokój. Dzięki niemu możemy dowolnie modelować przestrzeń, jak również tworzyć nastrój pomieszczenia. Tam, gdzie brakuje światła słonecznego, warto zaplanować oświetlenie sztuczne. Czym jest jaśniej, tym pomieszczenie wydaje się większe. Ponieważ ciemne kolory pochłaniają światło, nie warto malować nimi wewnętrznych ścianek okna.

5. Brak dopasowania koloru ścian do barwy mebli

Decydując się na dany kolor farby, należy uwzględnić odcień podłogi, a także barwę i charakter umeblowania. Częstym błędem jest wybieranie ponurych odcieni do ciemnych mebli. Wszystkie elementy aranżacji powinny współgrać, tworząc razem przestronne wnętrze.

