Czarne tło - najbardziej uniwersalne

Czerń to bardzo wdzięczny kolor - idealnie pasuje dosłownie do . Można go połączyć z każdym kolorem i wzorem.

Zestawienie ze złotem jest wyjątkowo efektowne. Wzór na tapecie nawiązuje do kształtu oparcia krzesła.

Tapeta z kolekcji Rubani, Romo, papierowa, 297 zł/rolka, Decodore