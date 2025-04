W twoim mieszkaniu goszczą tylko stonowane barwy i chciałabyś to zmienić? Nie musisz zarządzać generalnego remontu pomieszczeń, aby w pokojach zagościła odrobina koloru. Jak to zrobić? Nasze pomysły na zmiany na pewno ci się spodobają!

1. Umieść w pokoju neon

Neony to hit sezonu! Kojarzą się z latami 80-tymi i 90-tymi, ale wnoszą do każdego pomieszczania powiew świeżości i kolorową, radosną nutę.

2. Ostempluj... ściany

Masz dość nudnych ścian? Nie musisz przemalowywać ich na inny kolor. Może ozdobisz je przypadkowo rozmieszczonymi figurami geometrycznymi?

Wystarczą stemple lub odpowiedni szablon! Zamieszczony przykład dotyczy wprawdzie ściany na zewnątrz domu, ale wygląda równie dobrze!

3. Pokoloruj nogi stolika lub krzeseł

Ciekawy, przykuwający wzrok detal nie musi mieć niebotycznych rozmiarów. W interesujących wnętrzach pierwsze skrzypce grają drobiazgi!

Pomaluj nogi krzeseł na żywe kolory lub zrób to samo ze stolikiem. Salon lub kuchnia momentalnie nabierze wyrazu!

4. Kolor na drzwiach

Dodaj trochę koloru drzwiom! Może... pomalujesz futrynę kontrastową barwą? Jeśli drzwi są białe, nawet się nie wahaj! Takie połączenie zawsze wygląda genialnie.

5. Przemaluj podłogę

Może ten sposób nie jest banalnie prosty, ale uznajmy go za świetny dodatek do całej listy trików. Kolorowa podłoga będzie hitem 2016! Stonowane biele i beże ścian świetnie zaprezentują się na tle "podłoża" w szalonym kolorze!

6. Kup BARDZO kolorowy dywan

Czy to szalone? Może odrobinkę, ale za to bardzo spektakularne! Jeśli nie masz wystarczająco dużo odwagi, aby odmienić w ten sposób swój salon, spróbuj chociażby w przedpokoju.

7. Kup kolorowe poduszki

Zbyt smutna sypialnia? Kanapa, która nie zachęca do wypoczynku? Zainwestuj w kolorowe poduszki dekoracyjne! Drobny akcent w wyrazistej żółci lub intensywnej czerwieni to jest to!

