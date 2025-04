Peonie, nazywane też piwoniami, to moje ulubione kwiaty. Konkurować mogą z nimi jedynie frezje - one również znajdują się w czołówce mojej prywatnej top listy. Kiedy zrobiłam burzę mózgów w redakcji, okazało się że piwonie kochają absolutnie wszyscy.

Wiele osób oprócz hodowania ich w swoich ogrodach, uwielbia też peonie w formie ciętej. Nie ma chyba piękniejszej ozdoby mieszkania! Na Instagramie wyszperałam 7 inspirujących fotek z tymi kwiatami.

1. Peonie w roli głównej

Piękno w najczystszej postaci. Te kwiaty "bronią się" same i właściwie nie potrzebują towarzystwa. Nawet pojedyncza piwonia potrafi przyozdobić i ożywić całe wnętrze pomieszczenia!

2. Motywujące hasło

Tutaj moją uwagę oprócz samych piwonii przyciągnął również bardzo inspirujący cytat. W tłumaczeniu na polski oznacza: "Kwiatek nie myśli o rywalizacji z innym kwiatem. Po prostu kwitnie!". Proste i piękne, do zapamiętania i zastosowania!

3. W kuchni

Piwonie nie muszą być ustawione w salonie lub sypialni. Zjawiskowo będą prezentować się w każdym pomieszczeniu - pięknie ozdobią również kuchnię lub... łazienkę!

4. W dużej ilości

Wyobrażacie sobie ten oszałamiający zapach? Peonie w dużej ilości pachną i prezentują się cudownie. Warto jednak uważać na ustawianie ich w sypialni - zbyt intensywna woń może naprawdę przytłoczyć i powodować np. bóle głowy lub problemy ze snem!

5. W stylu rustykalnym

Chociaż peonie to królewskie kwiaty, idealnie prezentują się również w towarzystwie innych gatunków. Nie bez powodu te rośliny są uwielbiane przez panny młode - to wyjątkowo wdzięczny element wiązanek ślubnych! Na zdjęciu rustykalny bukiet z białych piwonii połączonych z lawendą.

6. W pudełku

Hitem ostatnich miesięcy są bukiety w pudełkach - wyglądają wyjątkowo ekskluzywnie, więc obdarowana osoba czuje się uhonorowana. W majowych, czerwcowych i lipcowych wiązankach nie może zabraknąć peonii - tutaj w duecie z jasnoróżowymi różami.

7. Wprost z ogrodu

Uwielbiam lwie paszcze! Chociaż w większości bukietów schodzą one na drugi plan, to świetnie uzupełniają różnego rodzaju florystyczne aranżacje. Oto wiązanka wprost z wiosenno-letniego ogrodu - pięknie dopasuje się do każdego wnętrza!

