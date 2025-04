Dekoracje sylwestrowe nie muszą być wyszukane. Wystarczą odpowiednio przygotowane balony i gadżety, które możesz kupić lub łatwo wykonać samodzielnie. Jeśli w tym roku planujesz imprezę sylwestrową w domu, sięgnij po te sposoby na ozdoby na sylwestra i przygotuj niezapomnianą imprezę.

Spis treści:

Sporo ozdób na sylwestra możesz po prostu kupić w sklepach z drobiazgami (np. TEDI). Wykorzystaj np. papierowe czapeczki imprezowe albo balony z napisami. Jeśli jednak chcesz przygotować oryginalne dekoracje, zrób je sama.

Możesz na przykład przygotować świeczniki z kieliszków. Wystarczy, że stabilnie ustawisz je "na głowach", a na nóżkach postawisz podgrzewacze lub bryłowe świece. Do środka możesz włożyć bombki, lampki lub dowolne ozdoby.

fot. Dekoracje sylwestrowe/Pinterest

Dobrym pomysłem będzie też kupienie sporej ilości balonów w dowolnych kolorach + kilku przezroczystych. Do nich włóż kolorowy brokat albo konfetti, a następnie wszystkie nadmuchaj. Możesz użyć do tego maszyny z helem - efekt będzie jeszcze lepszy.

fot. Dekoracje sylwestrowe DIY/Adobe Stock, Rawpixel.com

Podczas wieczoru sylwestrowego nie możesz zapomnieć o trąbkach sylwestrowych oraz błyszczących dodatkach. Szczególnie do tego wieczoru pasuje złoto. Może to być rozsypane na stole konfetti albo imprezowa girlanda podwieszona przy ścianie. Oprócz sylwestrowych przekąsek nie może zabraknąć także ciekawych zabaw.

Możesz postawić na własnoręcznie przygotowane zabawy (np. prawda czy wyzwanie) albo kupić gotowe zdrapki z poleceniami, albo wróżbami na nadchodzący rok. Jeśli chodzi o złote ozdoby, świetnie sprawdzi się także sylwestrowy "stroik", przygotowany z wazonu, bombek oraz złotego, ozdobnego papieru.

fot. DIY ozdoby na sylwestra/Pinterest

Dobrym pomysłem będzie także wycięcie z twardego bristolu gwiazdek różnej wielkości, a następnie przyczepienie ich do sznurka. Taka dekoracja sylwestrowa będzie idealnie wyglądać zawieszona na oknie, ścianie albo przyczepiona do półki.

fot. Dekoracje sylwestrowe/Pinterest

Dekoracje i zabawy sylwestrowe możesz także przygotować i wydrukować albo pobrać gotowe szablony z sieci. Dobrze będzie wyglądać duży napis "Happy New Year". Przygotujesz go, drukując każdą literę osobno na ozdobnym papierze, a potem wycinając wybrany kształt. Wszystkie litery połącz ze sobą przy pomocy sznurka. Tak przygotowaną dekorację powieś na drzwiach lub przy wejściu do pomieszczenia, w którym odbywa się główna część imprezy.

fot. Dekoracje na sylwestra do druku/Pinterest

Jeśli zaś chodzi o zabawy sylwestrowe, możesz wydrukować specjalne zadania dla gości - popularna jest np. zabawa "wypij, jeśli...". Gotowe hasła znajdziesz w sieci. Wydrukuj je na nieco grubszym, niż standardowy, papierze. Możesz dodatkowo zalaminować poszczególne karteczki, jeśli masz taką możliwość.

fot. Ozdoby na Sylwestra do druku/Pinterest

Wszystkie ozdoby na sylwestra przygotujesz w kilka chwil i zapewnisz sobie oraz gościom świetną zabawę. Powitajcie nowy rok najlepiej, jak się da. Na zdrowie!

fot. Dekoracje sylwestrowe/Adobe Stock, Gregory Lee

