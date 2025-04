1 kwietnia 2014 roku do asortymentu IKEA w Polsce wchodzi zupełnie nowy system mebli kuchennych METOD, dzięki któremu każdy będzie mógł z łatwością zrealizować marzenia o kuchni „uszytej na miarę” – na miarę swojej przestrzeni, potrzeb, gustu oraz portfela. Klienci sklepów IKEA będą mogli poznać jego zalety, odwiedzając przebudowane działy kuchenne, gdzie czeka na nich prawie 150 unikalnych aranżacji kuchni w stylu nowoczesnym, tradycyjnym oraz skandynawskim.

Kuchnie IKEA Metod - jakie zmiany?

METOD stwarza niemal nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz, a wszystko w przystępnych cenach i łatwe w montażu. Urządzanie kuchni nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze. Obudowy w dwóch kolorach: białym i czarnobrązowym oraz fronty o różnych fakturach i barwach, w nowych wymiarach (od szuflad o wysokości 10 cm po dwumetrowe drzwi) umożliwiają aranżację kuchni zarówno w stylu tradycyjnym, jak i nowoczesnym. Dodatkowo w systemie modułowym drzwi i fronty szuflad mogą być rozmieszczane dowolnie, dzięki czemu wygląd zewnętrzny kuchni jest niezależny od organizacji wnętrza – można mieć dużo widocznych drzwiczek i szuflad albo schować je za jednym lub kilkoma frontami.

Z szafek ściennych, stojących i blatów możesz też stworzyć wolnostojące rozwiązania do przechowywania rzeczy i w razie potrzeby domontować do nich 28-centymetrowe nogi. Interesujące dodatki pozwolą nadać kuchni bardziej wyrazisty styl, np. małe, kolorowe szafki TUTEMO ubarwią kuchnię w stylu skandynawskim, a półki STENSTORP świetnie sprawdzą się w kuchni tradycyjnej. Dzięki meblom METOD Twoja kuchnia będzie jeszcze lepiej dopasowana do Twoich potrzeb, a jednocześnie będzie wyrażać Twój indywidualny charakter – będzie tak wyjątkowa, jak Ty.

„Marzysz o tradycyjnej kuchni pełnej innowacyjnych rozwiązań? A możesz chciałbyś, aby była nowoczesna i jednocześnie oddawała Twój niepowtarzalny charakter? Niezależnie od tego, kim jesteś, jakie masz możliwości i potrzeby, z nowym systemem IKEA METOD Twoja kuchnia dopasuje się do Ciebie, jak ubranie uszyte na miarę. Jedynym ograniczeniem będzie tylko Twoja wyobraźnia” – powiedziała Evelyn Higler, dyrektor generalny IKEA w Polsce.

IKEA METOD - kuchnia na miarę Twojej przestrzeni

System kuchenny METOD jest oparty na modułach będących wielokrotnością 20 cm, które można dowolnie dobierać i zestawiać, co znacznie ułatwia zaaranżowanie kuchni i dopasowanie jej do dostępnego metrażu oraz układu przestrzennego. Jest to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla małych powierzchni czy pomieszczeń o niestandardowych kształtach, takich jak skosy. Meble METOD bez trudu poradzą sobie również z zagospodarowaniem przestrzeni przy oknach czy przewodach wentylacyjnych, dzięki czemu każdy centymetr zostanie wykorzystany.

Projektując nowy system METOD, IKEA pomyślała również o przestrzeni w szafkach i szufladach. Dla przykładu elementy wyposażenia szuflad VARIERA pozwalają na maksymalne wykorzystanie miejsca wewnątrz nich, natomiast obniżenie cokołów (z 16 do 8 cm) umożliwiło zwiększenie pojemności szafek. Warto też wspomnieć, że moduły METOD pasują nie tylko do kuchni – można je wykorzystać do aranżacji przestrzeni w innych pomieszczeniach w domu.

Kuchnia na miarę Twojego portfela

Pomimo że system METOD to zupełna nowość, wyróżniają go przystępne ceny, z których słynie IKEA. Dzięki temu jeszcze więcej osób będzie mogło urządzić swoją wymarzoną kuchnię. Ponadto klienci mają do wyboru rozwiązania w różnych przedziałach cenowych – przykładowo dwa rodzaje gładko przesuwających się szuflad: samodomykające się szuflady MAXIMERA i tańsze FÖRVARA czy 19 rodzajów frontów. IKEA oferuje też możliwość płatności za towary i usługi montażu, transportu oraz kompletowania zakupów w systemie ratalnym, a także kilka okresów kredytowania, aby każdy mógł dostosować wysokość raty do swoich możliwości finansowych.

Z nowymi meblami kuchennymi IKEA METOD możesz również zaoszczędzić na codziennych wydatkach, np. na prąd. Zintegrowane z szafkami kuchennymi oświetlenie LED nie tylko zużywa 85% mniej energii niż tradycyjne żarówki, ale jest też bezpieczne dla środowiska, ponieważ nie zawiera szkodliwych substancji. Okablowanie zostało sprytnie ukryte za szafkami, co pozwoli Ci utrzymać w kuchni większy porządek i sprawi, że będzie ona wyglądała bardziej estetycznie.

