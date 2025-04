Bywa, że długie zimowe wieczory wydają się jeszcze dłuższe i ciemniejsze, zwłaszcza teraz, kiedy musimy spędzać je z dala od wesołego, inspirującego towarzystwa naszych bliskich i przyjaciół. Ważne jest, żeby w swoim prywatnym miejscu na Ziemi zadbać o ciepło i niepowtarzalną atmosferę, która przepędzi precz chandrę i sprawi, że znów poczujemy się bezpiecznie.

Reklama

Taką czarodziejską moc na zapach, który niepostrzeżenie może przemienić codzienne wnętrze w niezwykłą i egzotyczną krainę, w las, drewnianą chatę lub w oazę spokoju, gdy tylko przymkniemy oczy… Moc zmian ma także ogień, który działa hipnotycznie i w niezwykły sposób przywodzi na myśl najbezpieczniejsze miejsce na świecie, jakim był dla nas dom dziadków czy rodziców. Te dwie niezwykłe cechy doskonale łącza w sobie świece zapachowe. Szczególnie te, które wymyśliła specjalnie dla nas Edyta Herbuś.

Popularna tancerka, aktorka i niezwykle charyzmatyczna kobieta stworzyła teraz własną markę Her By Love

Myśląc z czułością o nas wszystkich, szczególnie w dzisiejszej wymagającej rzeczywistości, stworzyłam pachnący symbol ciepła, otulenia i zmysłowości. Chciałabym, by stał się on impulsem do zatrzymania w codziennym pędzie i skierowania uwagi do wewnątrz siebie. By otulał nas w domowej przestrzeni, wspierając w nas spokój, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa - napisała Edyta.

I oto mamy! Dwie świece o inspirujących i wiele mówiących nazwach – AURA i WENA. Obie powstały z ulubionych zapachów Edyty, przy których ona sama lubi się relaksować, ćwiczyć, wypoczywać czy szukać inspiracji i energii do działania.

AURA to mieszanka zapachowa, która powstała z myślą o medytacji, jodze czy wieczornym wyciszeniu z książką. Jej głównym składnikiem jest drzewo różane, do którego Edyta dodała jeszcze: cedr, geranium, cytrynę i miętę. Prawda, że już same nazwy zapachów brzmią uspokajająco? Dzięki właściwościom poszczególnych składników zapach Aury sprzyja refleksji, medytacji i harmonii, przywraca też równowagę i spokój umysłu, a co za tym idzie, całego organizmu.

Natomiast WENA, to kwintesencja pasji, energii i zapału do działania. Dzięki olejkowi z mandarynki, z dodatkiem paczuli, geranium, odrobiny pieprzu i Ilangu, kompozycja idealnie pobudza, daje natchnienie i twórcze ożywienie. Ten zapach powinien nas budzić każdego dnia, byśmy z uśmiechem na twarzy i wiarą w sukces wciąż na nowo ruszały na podbój świata.

Dzięki tym wyjątkowym zapachom, chcę inspirować siebie i innych do częstszego opiekowania się sobą i swoimi potrzebami. Wszyscy w codziennym życiu potrzebujemy wsparcia w odnajdywaniu harmonii i autentyczności, która jest według mnie bezcenną wartością. To dzięki niej promienieje nasze wewnętrzne piękno. Myśląc o tej równowadze widzę oszałamiającą moc zmysłowej dynamiki, boski taniec naszego ciała, ducha i umysłu - mówi Edyta Herbuś o stworzonych przez siebie kompozycjach.

Marka Her By LOVE jest odzwierciedleniem życiowej filozofii Edyty: jej pasji do działania, dążenia do harmonii, do wzajemnego wspierania się, do życia w równowadze z naturą i do dbania o planetę. Świece zostały wykonane w Polsce. Formowane są ręcznie, na bazie naturalnego wosku sojowego i olejków eterycznych Decodo.

Marka Her By Love powstała z naturalnej potrzeby otaczania się pięknem i dzielenia się tym, co w nas najlepsze. Myśląc o ekologii Edyta kontynuuje rozpoczętą w tym roku akcję ekologiczną wspólnie z Decodo. Właśnie dlatego każda zakupiona świeca oznacza posadzone na nowo drzewo w nadleśnictwie Runowo, którego lasy zostały zniszczone przez nawałnicę w 2017 roku.

Czy trzeba jeszcze kogoś przekonywać, że AURA i WENA są najlepszym sposobem na pokonanie zimowych smutków? Ich blask może rozjaśnić nie tylko wnętrza naszych domów, ale też naszych serc i umysłów. Podarujmy Aurę i Wenę bliskim, by i oni mogli poczuć się świetnie w swoim domowym zaciszu. Świece dostępne są w sprzedaży internetowej na stronie herbylove.pl oraz w sklepie instagramowym @Her_by_love

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Her By Love