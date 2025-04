Ich wykonanie jest bardzo łatwe, dlatego można zaprosić do współpracy także najmłodszych. Wspólne przygotowywanie ozdób nie tylko pomaga rozwijać zdolności manualne i kreatywność, ale jest też świetną zabawą dla całej rodziny.

fot. Bosch

Do wykonania 3 gwiazdek z drewnianych spinaczy potrzebujemy:

50 drewnianych spinaczy do wieszania bielizny,

6 metrów wstążki do zawieszenia gwiazdek (około 2 metry na gwiazdkę),

narzędzie do klejenia na gorąco,

ok. 30 minut wolnego czasu.

Wykonanie - krok po kroku

Dekoracje najwygodniej przygotowywać przy kuchennym stole lub biurku.

1. Najpierw należy usunąć sprężyny ze spinaczy. Następnie trzeba odwrócić połówki spinaczy bokami do siebie i ułożyć je w taki sposób, by utworzyły ramiona gwiazdy. Kształty gwiazd mogą być różne ‑ w zależności od tego, ile ramion z drewnianych połówek ułożymy.

fot. Bosch

2. Teraz czas na wstążkę, na której będzie można powiesić gwiazdkę w wybranym miejscu. Można też zastąpić ją sznurkiem pakowym ‑ drewniana gwiazdka z zawieszką wykonaną z jutowego sznurka z pewnością spodoba się miłośnikom surowych materiałów i minimalizmu we wnętrzach. Najpierw należy uciąć odcinek wstążki lub sznurka i złożyć go na pół, tworząc w ten sposób zawieszkę. Jej długość jest dowolna – może być krótsza, jeśli gwiazdka będzie zdobiła choinkę, lub dłuższa, jeśli ma przystrajać okno. Następnie oba końce wstążki lub sznurka trzeba włożyć między dwie połówki spinaczy i skleić je. Ważne, by zrobić to dokładnie. Pomocne w tym będzie narzędzie do klejenia na gorąco.

fot. Bosch

3. Ostatni etap to sklejenie pozostałych połówek spinaczy tak, aby stworzyły ramiona gwiazdki. Gotowe!

fot. Bosch

Gwiazdki można dodatkowo ozdobić, np. pomalować farbami w żywych barwach, dodać im blasku przyklejając brokat i cekiny lub okleić dodatkowo kolorowymi naklejkami w różnych kształtach – tak jak tylko podpowiada nam wyobraźnia. Dzięki takim wyjątkowym dekoracjom z pewnością poczujemy magiczną atmosferę świąt.

