Budzik – czas wstawać! Szybki prysznic, śniadanie w biegu, pytanie: co mam dziś na siebie włożyć?, sterta ubrań na niezasłanym łóżku... Twój każdy dzień zaczyna się tak samo? Mamy na to radę, a przynajmniej na to, jak uniknąć problemu z wyborem kreacji i, tym samym, nieładu na łóżku.

Niestety bałagan do naszych sypialnianych wnętrz wkrada się zwykle niepostrzeżenie, wskutek porannego pośpiechu czy wieczornego zmęczenia. Tymczasem najlepiej wypoczywa się i wraca po ciężkim dniu pracy do uporządkowanych wnętrz. Rozwiązaniem może okazać się stworzenie garderoby. Nie musi być to garderoba, jak ta, którą najczęściej pokazują celebrytki (ach, która z nas o takiej nie marzy?!). Tu najważniejsza jest funkcjonalność. Nawet najgustowniej urządzone wnętrze nie spełni dobrze swojej roli, jeśli nie będzie na tyle funkcjonalne, aby zapewnić wygodę codziennego użytkowania. Niebagatelne znaczenie, zwłaszcza w przypadku niewielkich pomieszczeń, ma optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Funkcjonalność tę może zapewnić nawet dobrze dobrana szafa.

Sortujemy ciuchy

Garderoba to nadal rzadkość w większości mieszkań, dlatego odzież trzymamy zwykle w pomieszczeniach przeznaczonych tradycyjnie do innych celów. Półki, przegródki, wieszaki… im więcej zgromadzimy ich w naszej sypialni, tym łatwiej będzie nam odnaleźć się w gąszczu ubrań, pościeli i przeróżnych akcesoriów. W przestronnej szafie nie powinno także zabraknąć miejsca na dodatkowe elementy służące segregacji, takie jak pudełka bądź kosze wiklinowe. Czasami proste rozwiązania pomogą nam w stworzeniu garderoby na miarę naszych marzeń.

Skoro piszemy o garderobie w sypialni to znak, że nie wygospodarowaliśmy na nią osobnego pomieszczenia, ale spokojnie, w alkowie z powodzeniem można stworzyć coś na kształt garderoby z prawdziwego zdarzenia.

Szafa wnękowa

Ona pozwala na zagospodarowanie trudnych miejsc w domach i mieszkaniach, np. wnęki w przedpokoju, skosy na poddaszu. Ale może również być zaplanowana na całej ścianie pokoju, owszem, zmniejszając jego powierzchnię użytkową, ale pozwalając na utrzymanie w mieszkaniu porządku, co w małych wnętrzach jest szczególnie istotne. Najlepszym rozwiązaniem do szafy wnękowej są drzwi przesuwne. Urządzając małe wnętrza warto pamiętać, by drzwi przesuwne były lustrzane. Dzięki temu optycznie powiększymy przestrzeń – mała sypialnia może sprawiać wrażenie nawet dwukrotnie większe.

Niezwykle ważne jest także wnętrze takiej szafy. Konfiguracja półek, drążków z wieszakami, koszyków – to wszystko pozwoli na utrzymanie ładu i sprawi, że łóżko czy krzesło przestanie być naszą „szafą”.

Szafa dwu- i trzydrzwiowa

Producenci mebli do sypialni tworzą całe kolekcje mebli. Dzięki temu całość prezentuje się spójnie. Szafy to ukłon w stronę tradycji, choć dostępne w salonach szafy utrzymane są w rozmaitej stylistyce. Klasyczne drewniane, z lustrem, z lakierowanej płyty, w różnorodnych kolorach. Każdy znajdzie mebel idealny dla siebie i swoich rzeczy. W przypadku zakupu gotowych szaf niezwykle istotny jest ich środek. Producent rzadko daje możliwość indywidualnej aranżacji, dlatego na wnętrze szafy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście, dobrą opcją dla tych, którym ciągle mało, jest zestawienie dwóch szaf.

Komody dla niewymagających

One z pewnością nie zastąpią nam szafy, nie wspominając o garderobie, ale ich wnętrza będą doskonałe do przechowywania bielizny czy T-shirtów, które zawsze warto mieć pod ręką. W gruncie rzeczy, chodzi przede wszystkim o to, aby sypialnianej powierzchni nie zagracić, a komody pomogą nam pochować wszystko to, co powinno być schowane. Wybór komód jest ogromny. Największą popularnością cieszą się te, które stylistycznie pasują do wybranego przez nas łóżka. Wówczas sypialnia będzie wyglądać jak ta z wnętrzarskich magazynów.

Dlaczego umiejętne przechowywanie rzeczy jest tak ważne? Porządek w sypialni nie tylko wpłynie na ogólną estetykę, ale także zaoszczędzi czas oraz nerwy domowników, które potrzebne będą na sprzątanie. Poza tym w uporządkowanych wnętrzach przyjemniej się odpoczywa, śpi i spędza czas z ukochaną osobą.

Ps. Błagam! Zapomnijcie o materiałowych szafach. One spełniają swoją funkcję tylko w studenckich stancjach. Zakup sztangi na wieszaki też nie jest dobrym pomysłem. Ubrania narażone są na zakurzenie i zniszczenie, a przecież chcemy długo cieszyć się ich dobrym wyglądem.

