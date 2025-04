Gdy postanowiłaś rozwiązać problem przechowywania ubrań, butów, walizek itp. i chcesz mieć garderobę, zacznij od projektu! W domu jednorodzinnym czasem można przeznaczyć na garderobę osobne pomieszczenie lub wydzielić ją z części dużej sypialni. W małym mieszkaniu zaprojektuj garderobę - szafę w przedpokoju lub w sypialni. Projektuje się ją, uwzględniając wszystko to, co chcemy tam zmieścić.

Projekt garderoby - zrób listę rzeczy

Bez względu na to czy będziesz sama projektować garderobę czy zrobi to projektant z firmy, która ją wykona, najpierw zrób listę rzeczy, które chcesz przechowywać i określ mniej więcej ich ilość.

Odzież. Podziel ją na kategorie: bielizna, bluzki, sukienki, spódnice, spodnie, swetry, marynarki, kurtki, długie płaszcze.

Dodatki. Osobną kategorią będą:apaszki, krawaty,paski,torebki.

Zapas pościeli.

Buty letnie i kozaki.

Walizki i torby podróżne

Odkurzacz

Żelazko

Deska do prasowania

Półki, kosze, szuflady i drążki

Wybierz się np. do sklepu Leroy Merlin, IKEA lub podobnego, albo wyszukaj stronę leroymerlin.pl lub elfa.pl. Znajdziesz tam zakładki: "garderoba" lub "przechowywanie". Poznasz elementy wyposażenia. To wiedza niezbędna na etapie garderoba projekt. Dostępne są nie tylko typowe półki i drążki, ale też mniej znane, a bardzo praktyczne. Różne kosze, specjalne wieszaki na spodnie, na krawaty, na buty, wieszaki wysuwane, tzw. pantograf, czyli drążek podnoszony i opuszczany, różne systemy mebli, regały. To uruchomi twoją wyobraźnię. Garderoba projekt to ważny krok! Znając techniczne możliwości lepiej zaprojektujesz pomieszczenie lub szafę na rzeczy sama lub we współpracy z projektantem.

Projekt w cenie wykonania

Projekt garderoby w osobnym, dość dużym pomieszczeniu być może warto zlecić projektantowi, jeśli nie czujesz się na siłach. Projektant nie tylko zaprojektuje półki, wieszaki, szuflady, cały system regałów, ale też oświetlenie, wykończenie ścian, podłogi, lustra.

Małą garderobę i szafę – garderobę z powodzeniem zaprojektuje firma stolarska, której zlecisz wykonanie. Często są to te same firmy, które wykonują projekty kuchni za darmo i robią wg nich meble na wymiar. Garderoba projekt – to także domena wyspecjalizowanych firm oferujących zabudowy. Najbardziej znane do Indeco i Komandor. Ich pracownik zrobi pomiary, zapisze twoje oczekiwania i po kilku dniach przedstawi projekt garderoby wraz z wyceną. Możesz zaproponować poprawki i zlecić wykonanie. Projekt i pomiar są uwzględnione w cenie wykonania i montażu.

Projekt garderoby online

Taką pożyteczną zabawę w projektowanie swojej garderoby online oferują np.firmy Indeco i Elfa na stronach internetowych. Określasz wymiary swojej garderoby, liczbę skrzydeł, podział skrzydeł, wybierasz profile i wyposażenie. Od razu na ekranie widzisz efekt. Znasz też orientacyjny koszt.

Pamiętaj o oświetleniu

Oprócz oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu gdzie projektujesz garderobę, warto dobrze doświetlić wnętrze garderoby. Sprawdzi się np. oświetlenie podszafkowe, np. panele oświetleniowe LED, panele oświetleniowe LED z czujnikiem ruchu, oświetlenie punktowe LED, oświetlenie punktowe LED z czujnikiem ruchu czy oświetlenie LED do szafy z czujnikiem wibracji. Są łatwe w montażu, najlepiej uwzględnić je już przy projektowaniu.

Cena garderoby

Wszystko zależy od wielkości, użytych materiałów, od wyposażenia, rodzaju drzwi, okuć, mechanizmu jezdnego w przypadku projektu garderoby szafy wnękowej lub wydzielonej z części pomieszczenia. Szacunkowo koszt garderoby - szafa długości ok. 3 m razem z drzwiami przesuwnymi kosztuje ok 3400 zł. Cena gotowych szaf ze sklepu, z dobrym rozwiązaniem wnętrza, które byśmy wstawili w to miejsce, zamiast projektu garderoby na wymiar jest podobny.

