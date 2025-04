Garderoba pod skosem zawsze wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma co się nastawiać na to, że uda nam się kupić gotowe meble w sklepach sieciowych. Trzeba nastawić się na te robione pod wymiar. Tylko wtedy jesteśmy w stanie w pełni funkcjonalnie zagospodarować całą wolną przestrzeń.

Planując garderobę na poddaszu, musimy wziąć przede wszystkim pod uwagę kąt nachylenia stropu i wysokość ściany kolankowej (stanowi przedłużenie zewnętrznych murów domu). Im ta ostatnia jest wyższa, tym łatwiej zagospodarować przestrzeń strychu.

Niskie skosy to nie problem

Nie rezygnujmy z wykorzystania przestrzeni w przypadku niskich ścian kolankowych i dużego kąta nachylenia sufitu. Choć tego typu pomieszczania są trudne do zagospodarowania, to nikt nie mówi, że jest to niemożliwe. Przestrzeń od podłogi do skosu warto wykorzystać na niskie półki, szafki czy szuflady, w których przechowywać będziemy bieliznę, złożone w kostkę ubrania, buty oraz dodatki.

Fot. Adobe Stock

Możemy też zdecydować się na podwieszenie szafek na pochylonej ścianie. Pamiętajmy przy tym jednak o zasadzie, im wyżej je wieszamy, tym płytsze muszą one być.

Garderoba pod wysokim skosem

Gdy skosy są wysoko, nie ma żadnych przeciwwskazań do zaplanowania garderoby z prawdziwego zdarzenia. Tu możliwości są już niemal nieograniczone. Najtańsze i najszybsze wydaje się wydzielenie oddzielnego pomieszczenia pod skosem. Wydzielamy go ściankami kartonowo-gipsowymi oraz wstawiamy drzwi. W środku pomieszczenia planujemy półki, wieszaki, możemy wstawić też gotowe szafki (bez frontów) lub komody. Najlepiej wydzielić taką przestrzeń w najciemniejszej części poddasza i po prostu dobrze ją oświetlić sztucznym światłem.

Fot. Adobe Stock

Drugim rozwiązaniem w przypadku strychu z wysokimi skosami jest zaprojektowanie dużej, funkcjonalnej szafy. Warto go zastosować wtedy, gdy ściana kolankowa ma minimum 75 cm. Wykorzystamy ją wtedy w funkcji pleców naszej szafy. Najlepiej wybrać do niej drzwi przesuwne. Szyny, na których będą się one przemieszczać, montujemy do podłogi i do ukośnego sufitu. Montaż szyny do powierzchni pod kątem ułatwi specjalny adapter do powierzchni skośnych. Dobiera się go indywidualnie do kąta nachylenia skosu. Możemy też wykonać drzwi skrzydłowe, wówczas mocujemy je do listwy przymocowanej do ściany lub do specjalnego stelażu wykonanego pod wymiar.

Garderoba pod skosem nie tylko na poddaszu

Także przestrzeń pod schodami na niższych kondygnacjach można wykorzystać na garderobę.

Fot. Adobe Stock

I tak jak w przypadku garderoby na strychu – możemy wydzielić z niej osobne pomieszczenie lub zabudować ją szafą z ładnymi drzwiami montowanymi skrzydłowo. Możemy tu pomyśleć także o wysokich szufladach typu cargo, które pomieszczą mnóstwo rzeczy i zapewnią nam łatwy dostęp do nich.

