Jeśli mieszkasz na poddaszu lub jest to część użytkowa twojego domu, to doskonale wiesz, jak ważny jest dobór odpowiednich rolet. To dzięki nim można osiągnąć odpowiednie zaciemnienie, a także odmienić wnętrze. Jakie funkcje spełniają rolety?

1. Chronią przed słońcem



To najpowszechniejsze zadanie rolet. Mają zaciemniać pomieszczenie i sprawiać, by w słoneczny dzień promienie nie przeszkadzały w funkcjonowaniu. Dobre rolety pozwalają na pełną kontrolę wpadającego światła do pomieszczeń. Co to dokładnie znaczy? Rolety powinniśmy móc zatrzymać w dowolnej pozycji, aby dopasować nasłonecznienie do własnych preferencji.

2. Spełniają rolę termoizolatora

W czasie upałów wystarczy zaciemnić pomieszczenie, aby było w nim przyjemnie. A jesienią i zimą? Chronią przed stratami ciepła. Jest to funkcja, która przyczynia się również do obniżenia kosztów ogrzewania budynku.

3. Zapewniają prywatność

Twój dom lub mieszkanie ma okna z widokiem na ulicę lub sąsiadów? Czasem czujesz się niemal "obserwowana"? Dodatkowo po zmroku, gdy włączysz światło, wnętrze pomieszczenia staje się jeszcze lepiej widoczne. W tym przypadku rolety to słuszny wybór. Sprawiają, że "będziesz mogła ukryć się przed światem". Dosłownie i w przenośni. Zasłaniając rolety, poczujesz prywatność bez konieczności zamartwiania się o to, czy mieszkańcy sąsiedniego budynku widzą, jaką kolację dziś serwujesz.

4. Chronią przed refleksami i promieniowaniem UV

Promienie słońca niefortunnie padają prosto na monitor twojego komputera? Doskonale wiemy, jak bardzo może to irytować i odbierać chęci do pracy. Rolety stanowią skuteczną barierą ochronną przed szkodliwym promieniowaniem UV. Światło, które wpadnie do wnętrza, będzie delikatne, rozproszone i co najważniejsze - będzie go tyle, ile zapragniesz.

5. Są elementem dekoracyjnym

Mnogość kolorów, wzorów i struktur sprawia, że dzięki roletom możemy podkreślić charakter każdego wnętrza. Nie ważne, czy wybierasz styl klasyczny, glamour, boho czy minimalistyczny. To ty decydujesz. Pamiętaj, że detale tworzą całość, więc wybierając rolety, zwróć uwagę na odcień, rodzaj materiału i stopień zaciemnienia. Do mieszkania w stylu boho wybierz beżowe lub brązowe barwy. W przypadku stylu glamour rolety białe lub szare mogą okazać się najlepszym wyborem. Uwielbiasz różnorodność? Pomyśl o roletach kolorowych lub z motywem. Do pokoju dziecka wybierz coś, co sprawi, że przestrzeń stanie się miła i spokojna.

Jakie rolety wybrać?

Postaw na sprawdzoną markę FAKRO. Czym wyróżniają się te rolety?

Są trwałe i z pewnością posłużą przez wiele lat.

Pozwalają na kontrolę światła wpadającego do pomieszczeń. Wszystko dzięki bocznym prowadnicom umożliwiającym zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji. Tym samym możemy stopniowo redukować dopływ światła, aż po jego zaciemnienie.

W ofercie FAKRO znajdziemy całą gamę wzorów i kolorów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Firma oferuje nawet możliwość wydrukowania rolety z dowolną grafiką zaproponowaną przez klienta.

Możesz wybrać rolety sterowane pilotem, a nawet aplikacją na smartfona.

Wybór i montaż rolet jest wyjątkowo prosty. Nie musisz wykonywać skomplikowanych pomiarów okna. Wystarczy, że odczytasz tabliczkę znamionową znajdującą się na jego ramie. Dzięki idealnemu dopasowaniu masz pewność, że w trakcie montażu nie uszkodzisz szyby ani żadnych elementów konstrukcyjnych (np. wzmocnień wewnątrz profili), co mogłoby negatywnie wpłynąć na gwarancję udzieloną na okno.

Zgodnie z filozofią GO GREEN, FAKRO dba również o środowisko naturalne, dlatego rolety spełniają wszystkie wymagane prawem normy.

Wymień swoje stare rolety na nowe i zyskaj do 500 zł

Twoje rolety przestały działać, zabrudziły się, a może po prostu nie pasują do wnętrza? Wymień je i zyskaj nawet do 500 zł zwrotu za zakup dodatków FAKRO. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, prześlij zdjęcia przed i po zmianie wraz z dowodem zakupu i ciesz się nowymi roletami FAKRO w jeszcze niższej cenie. Szczegóły, dotyczące promocji, znajdziesz w regulaminie na stronie: https://www.fakro.pl/promocje/promocja-na-dodatki-wewnetrzne/