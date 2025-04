Jedną trzecią życia spędzamy w łóżku śpiąc. Warto więc zadbać o to, żeby było w nim miło. Dobra pościel to podstawa. W tym tygodniu w Lidlu w ramach akcji „Stylowa sypialnia” pojawi się w ofercie pościel. Do wyboru będą dwa rodzaje poszewek – flanelowe i satynowe. W zależności od rozmiarów za komplet zapłacisz już od 55 złotych.

Reklama

Flanelowe poszewki na pościel w Lidlu są puszyste, miękkie i przyjemnie ciepłe. Wykonane z grubej bawełny. Spanie w czymś takim to bajka! Ceny kształtują się w zależności od rozmiaru:

140 x 200 cm – 55 zł, 160 x 200 cm – 65 zł, a 220 x 200 cm – 85 zł. Do wyboru masz aż 10 wzorów. Wśród nich między innymi czerwona krata, cudne renifery, kolorowe pióra.

Poza flanelową znajdziesz też satynową pościel. Jest wykonana w 100% z bawełny i ma elegancki połysk. Ta opcja jest dostępna dla klientów w czterech wzorach – w kwiaty lub gładka. Pościel jest dwustronna. Tu ceny wyglądają tak samo jak w przypadku flanelowych kompletów – 55 zł zapłacisz za najmniejszy rozmiar, a 85 zł za największy.

W skład każdego kompletu pościeli wchodzi poszewka lub dwie na poduszkę oraz poszewka na kołdrę.

Pościel dostępna w sprzedaży w Lidlu będzie od czwartku 25 października.

Poza poszewkami na pościel będzie można też w dobrych cenach kupić prześcieradło z gumką – w zależności od wielkości kosztować będzie od 29,99 zł.

Reklama

Zobacz też:Najnowszy trend w twoim domu. Wiszący fotel kupisz teraz za grosze!Drewniane meble do łazienki – warto je wybrać, czy nie? Poznaj za i przeciw takiego rozwiązania!