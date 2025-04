Ostatni z warsztatów projektu „For Those Who Do. Zrób to z Lenovo!” za nami. Poznaliśmy osoby, które zawalczą o nagrodę główną – 30 000 zł na spełnienie swoich zawodowych marzeń. DO’ersi Lenovo to wyjątkowi ludzie z pasją, którzy nie boją się wyzwań i są zdeterminowani, aby osiągnąć swój cel.

Reklama

Finał projektu Lenovo For Those Who Do - jurorzy

Novika, Łukasz Jemioł, Lidia Popiel oraz Olka Osadzińska to czterech DO’ersów, którzy nieustannie inspirują pozostałych do działania. W ramach projektu „For Those Who Do. Zrób to z Lenovo!” przeprowadzili warsztaty z młodymi ludźmi, którzy tak jak oni mają swoje pasje. DO’ersi mieli naprawdę trudne zadanie- musieli wybrać osiem osób, które będzie walczyć o nagrodę główną.

W etapie muzycznym, Novika wybrała Toma Glassa (Tomasz Szklarski) oraz LA Wasted (Jacek Paciorkowski). Kolejne warsztaty poprowadziła znakomita fotografka Lidia Popiel. Postawiła na zdolnych pasjonatów fotografii – Paulinę Wydrzyńską i Radka Kępę. Ilustratorka Olka Osadzińska w swoim etapie wybrała niebanalne artystki – Jagę Slowińską i Patti Szot. Natomiast projektant mody Łukasz Jemioł wybrał Agę Gniłkę i Ewę Stepnowską.

Finał projektu Lenovo For Those Who Do - wyzwania

Tę niezwykłą ósemkę ludzi z pasją czeka teraz wyzwanie - ich zadaniem będzie wykonanie projektu nawiązującego do swojej działalności artystycznej i udowodnienie, że są DO’ersami. Efekty ich pracy będzie można śledzić na stronie zrobtozlenovo.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook, na specjalnie utworzonym wydarzeniu. Novika, Lidia Popiel, Olka Osadzińska i Łukasz Jemioł wybiorą po jednej osobie z każdej kategorii, które przejdą do ścisłego finału „For Those Who Do. Zrób to z Lenovo!”, a piątą osobę w finale wybiorą poprzez głosowanie internauci.

5 osób zawalczy o wielką nagrodę ufundowaną przez Lenovo – 30 000 zł! Finaliści będą musieli udowodnić, że są prawdziwymi DO’ersami Lenovo i przez cały czas trwania rywalizacji będą zbierać głosy na Facebook’u. Spośród trzech prac z największą ilością głosów, jury składające się ze znanych i cenionych osobistości, wybierze zwycięzcę. Internauci, którzy wezmą udział w głosowaniu, będą mieli szansę na wygranie produktów marki Lenovo. Więcej o konkursie i finale projektu na stronie www.zrobtozlenovo.pl/final/ .

Reklama

Finał projektu Lenovo For Those Who Do - informacje o uczestnikach

• Aga Gniłka – moda

Jej fascynacją modą rozpoczęła się już w Liceum Plastycznym. Wiedze zdobywała na łódzkim ASP, na kierunku projektowania ubioru oraz galanterii skórzanej i obuwia. Obecnie stara się wykorzystać swoje doświadczenie w projektowaniu autorskich wzorów na tkaninie oraz projektowaniu odzieży. Moda to dla niej przede wszystkim wyzwanie.

• Ewa Stepnowska – moda

Praca z tkaninami, a także eksperymentowanie z kolorami i teksturami są dla niej najbardziej fascynującymi i kształtującymi elementami w tworzeniu własnej estetyki w modzie. Wielką przyjemność sprawia jej realizacja pomysłów związanych z tworzeniem materiałów. Jej autorskie projekty były wystawione na sprzedaż na jednych z najważniejszych targów tkanin na świecie - Premiere Vision w Paryżu.

• Jaga Słowińska – ilustracja

Rok temu stworzyła Moss Papers, wirtualną wyspę zapełnioną ilustracjami oraz wzorami tkanin i tapet. Projektuje również wzory na tkaniny i nadruki ubrań. Jej pasją jest opowiadanie historii. Jaga często lubi zmyślać. Po prostu uważa, że jest wręcz potrzebne by namalować ciekawy obraz. Lubi różne style. Inspirujący jest dla niej modernizm, folkowe tkaniny z meksyku, obrazy Eduarda Vuillarda, skandynawskie wzornictwo, styl kawai czy albumy o ptakach.

• La Wasted (Jacek Paciorkowski) – muzyka

Szalony muzyk z głową pełną pomysłów, ale pomysłów poukładanych. To prawdziwy profesjonalista, na co dzień zajmujący się produkcją muzyczną. Udziela się również jako realizator nagrań. Od dziecka marzył by móc zapisać i ubrać w zróżnicowane brzmienia to co słyszał w swojej głowie. Technologia pomaga mu przekraczać ograniczenia jakie przy tworzeniu muzyki narzucają pojedyncze instrumenty.

• Patti Szot – ilustracja

Młoda, zdolna z głową pełną pomysłów. Grafiką komputerową interesowała się od zawsze. Inspiracje czerpie z historii sztuki, obserwacji natury, filmów i fotografii. Nieustannie się rozwija, ucząc się nowych rzeczy. Wierzy, że niedługo w grafice każdy pomysł będzie możliwy do realizacji.

• Paulina Wydrzyńska – fotografia

Paulina, lubi przekazywać emocje za pomocą fotografii. Jej pasją jest fotografowanie ludzi. Preferuje fotografie artystyczne, portret oraz fashion. Jej zdjęcia często mają charakter depresyjny. Stale się rozwija biorąc udział w warsztatach organizowanych przez znanych fotografów, takich jak Lidia Popiel.

• Radek Kępa – fotografia

Fotografia jest dla niego artystyczną przeciwwagą do życia zawodowego. Jest osobą nieustannie poszukującą nowych pasji i wyzwań. Nie lubi ograniczeń. Realizuje się w fotografii ulicznej i reportażowej. Ciągle się rozwija, a wiedzę zdobywa ze studiów w Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie oraz poprzez udział w licznych warsztatach organizowanych przez znanych fotografów.

• Tom Glass (Tomasz Szklarski) – muzyka

Jego pasją jest muzyka. W zeszłym roku zrezygnował z pracy, aby poświęcić się temu, co kocha – muzyce. Uważa, że w każdym stylu muzycznym można coś znaleźć ciekawego i inspirującego. Tworzy muzykę elektroniczną, ale nie ogranicza się do gatunków i szufladkowania.