Farby do ścian i ich kolory zmieniają się bardzo dynamicznie! Nowego charakteru nabierają pomieszczenia, w których żyjemy, pracujemy i odpoczywamy. Idąc z duchem czasu, Śnieżka zaproponowała zestaw kolorystycznych inspiracji, które wprowadzają do wnętrza przyjazny i optymistyczny charakter. Zapoznajmy się z pomysłami na najmodniejsze kolorowe kreacje 2014 roku!

Reklama

Trend pierwszy - piękne kontrasty

Wykreowany przez Śnieżkę trend Piękne kontrasty opiera się na inspiracjach, w których przyszłość spogląda w przeszłość. Nie brakuje w nim odważnych kolorystycznych eksperymentów, dzięki czemu mocne akcenty musztardowej żółci zdecydowanie przyciągają wzrok na tle dominujących, szlachetnych odcieni bieli i szarości. Sterylny charakter, wciąż modnych minimalistycznych wnętrz, zostaje wyraźnie przełamany przez oparte na kontrastach zestawienia kolorów.

Trend drugi - wewnętrzne ciepło

Trend ten obficie czerpie z niepowtarzalnego piękna naturalnego drewna, które jest z powodzeniem wykorzystywane zarówno w nowoczesnych, jak również bardziej tradycyjnych wnętrzach. Różnorodne odcienie tego szlachetnego materiału doskonale komponują się z czekoladowymi brązami, czerwieniami terakoty, barwami ochry i oranżu, które dominują w trendzie Wewnętrzne ciepło. Zanurzone w inspirowanych kulturą i sztuką Afryki aranżacje trendu są przytulne i pełne oryginalnego czaru. Trend ten stanowi znakomitą propozycję dla osób ceniących ciepło domowego zacisza.

Trend trzeci - powrót pasteli

Przyszarzane odcienie pasteli święcą triumfy i pozwalają na tworzenie nastrojowych, zapewniających domowy komfort przestrzeni. W trendzie Powrót pasteli towarzyszą im delikatne szarości o lekko chromatycznym zabarwieniu oraz ozdobne detale i tkaniny z delikatnymi, kwiatowymi motywami. Dominująca tu subtelna kolorystyka nawiązuje do modnej stylistyki vintage, stanowiącej bogate źródło inspiracji. Barwne zestawienia kolorów tworzą doskonałe tło dla drewnianych i tapicerowanych mebli oraz miedzianych i mosiężnych detali.

Trend czwarty - gra kolorów

Soczyste, mocno nasycone, żywe i pełne energii barwy trendu Gra kolorów przyciągają uwagę i zachęcają nas do kolorystycznej zabawy. Wszystko to pozwala w niecodzienny sposób odmienić wygląd pomieszczenia i nadać mu zupełnie nową estetykę. W Grze kolorów dominują intensywne odcienie i kontrastowe barwy, ale w zależności od naszych preferencji, równie dobrze możemy zastosować białe, neutralne tło. Dowolne formy geometryczne namalowanych na ścianach wzorów, płynne przejścia oraz śmiałe efekty ombre zachęcają do mniej poważnego traktowania barw i nieograniczonej kreacji z ich udziałem.

Trend piąty - barwy bieli

Ten uniwersalny kolor, stanowiący ważny element praktycznie każdego wnętrza, posiada niezwykle bogatą i zaskakującą paletę odcieni. Od śnieżnej bieli przywodzącej na myśl mroźny poranek w górach, przez różowawą biel poranka, po odcień szampana – temperatura tej barwy może być niezwykle zmienna. W zależności od jej nasycenia, uzyskamy ciepłe i przytulne wnętrze lub pomieszczenie o nowoczesnym charakterze. Znakomitym dodatkiem do bieli będzie naturalne drewno oraz detale w kontrastowych, nasyconych barwach.

Reklama

Więcej o farbach do ścian:

Etykiety na opakowaniu farb - jak czytać?

Jak dobrać kolor farby do wnętrza?

Którą farbę do wnętrz wybrać?