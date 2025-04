Tapety na ścianach, pokrywające je w całości lub tylko w części, to modny trend który powrócił z przytupem na salony. Nowoczesne wzory i kolory (odważne lub stonowane), jakie proponują producenci, pięknie ożywiają każde wnętrze.

Wśród nowinek dekoratorskich znajdziemy m.in. wnętrza udekorowane gazetami. Ten na pozór banalny motyw może stworzyć niesamowity efekt i co ciekawe, nadaje się do każdego wnętrza. Do sypialni polecamy wybrać delikatnie zadrukowane strony, o w miarę równej teksturze. To subtelne rozwiązanie nada powabu i magii o każdej porze dnia i nocy.

Takie gazetowe rozwiązanie będzie perfekcyjnym rozwiązaniem w salonie czy kuchni, gdzie nawet goście, oczekując na herbatę, będą mieli na czym zawiesić oko podczas naszej nieobecności.

Tapeta z gazety - z czym to się "je"?



Uniwersalność tego rozwiązania nie ogranicza naszej twórczości, wręcz przeciwnie. Jeśli nadmiar starych gazet połączymy z głową pełną pomysłów, możemy w prosty i szybki sposób stworzyć coś niezwykle kreatywnego i zaoszczędzić przy tym na zakupie farby czy tapety - wystarczą gazety! Po prostu przyklejamy i gotowe!

Taka gazetowa ściana pewni nie tylko funkcje dekoracyjna, ale również użytkową, ponieważ niespożyte ilości kolorowych lub czarno- białych napisów dają nam świetną okazję do "świeżej" lektury przy każdej okazji.

Gdy zaś "tapeta" zabrudzi się lub zniszczy, nie trzeba zrywać jej w całości - wystarczy podmienić dany fragment. To rozwiązanie kosztuje grosze, a materiał zawsze będziesz mieć pod ręką!

Oto najciekawsze propozycje wykorzystania gazety na ścianie:



Fot. claraivy, decollage, patchworkharmony.blogspot.com

Fot. gazeta81.pl, denoxa, apieceofmineretailshoppe.blogspot.com

Fot. apartmenttherapy, adesignerspot, gardenberger.blogspot.com

Tapeta wykonana z gazety kojarzy się z odważnymi i pomysłowymi domownikami, którzy nie boją się takiej nietypowej dekoracji. Pamiętajmy, że nasze mieszkanie jest naszą wizytówką. A więc, wyraź siebie i stwórz coś oryginalnego!

