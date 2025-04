Szukasz lampy do czytania, a może chcesz, by jej delikatne światło wprowadzało przyjemny nastrój? Jeśli nie chcesz wydać fortuny, wybierz się do Ikei - znajdziesz tam naprawdę dużo modeli w dobrych cenach.

Ostatnio pisałyśmy o lampach z Ikei do pokoju dziecka - wśród nowości znalazły się lampy sufitowe i ścienne w nietypowych kształtach.

Odpowiednio dobrana lampa podłogowa może całkowicie odmienić aranżację wnętrza - ta z wzorzystym lub designersko uformowanym kloszem skupi uwagę. Z kolei prosta, wykonana z papieru, ociepli pomieszczenie.

Jeśli jej światło będzie skierowane do góry, sprawi, że pokój wyda się wyższy. Wybrałyśmy kilka modeli, ale w stałej ofercie sklepów jest ich o wiele więcej. Z reguły możesz je zamówić także przez internet, z dostawą do domu.

Lampa podłogowa HOLMO - Ikea

Lampy z papieru mają wiele zalet: są wyjątkowo tanie, lekkie, przez cienki papier przenika dużo światła. Mogą być barwione na różne kolory, co daje ciekawy efekt.

Papierowe lampy łatwo się jednak kurzą, a te o marszczonych kloszach trudno się czyści (nie możesz czyścić ich na mokro). W dodatku lepiej na nie uważać, bo łatwo można je porwać.

Lampa podłogowa z papierowym kloszem Holmo kosztuje tylko 29 złotych, więc to świetny wybór, jeśli masz ograniczony budżet.

Lampa ma 116 cm wysokości i długi kabel. Pamiętaj, by dokupić żarówkę (nie ma jej w zestawie).

Lampa podłogowa SKURUP - Ikea

Kolejną ciekawą propozycją jest lampa SKURUP - warto ustawić ją obok fotela, na którym zwykle czytasz.

Zarówno ramię jak i klosz są regulowane - łatwo dostosujesz ją do pożądanej wysokości.

Lampa daje skupione światło, które do czytania będzie idealne. Minimalistyczna, będzie pasowała także do wnętrz urządzonych w stylu loft.

Ta czarna lampa ma 170 cm wysokości i kosztuje 129 złotych.

Lampa podłogowa ARSTID - Ikea

To coś dla fanek klasyki - metalowa podstawa w kolorze mosiądzu i lekko rozszerzany klosz w kremowym kolorze.

Wygląda jak lampa za minimum 500 zł? Tymczasem zapłacisz za nią 149 zł. Jest masywna, a dzięki temu stabilna. Klosz imituje plisowany, daje efekt ciepłego, przytulnego światła.

