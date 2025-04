Jaki rodzaj drewna wybrać?

Drewniane blaty są wykonywane z różnego rodzaju drewna. Zazwyczaj pochodzi ono z rodzimych drzew liściastych: buku, dębu, jesionu, brzozy, parzonej akacji, czereśni, jaworu lub z drewna egzotycznego, takiego, jak mahoń, iroko, merbau, akacja azjatycka, bambus, badi.

Drewno egzotyczne zawiera w sobie naturalne oleje i kwas krzemowy, które uodparniają je na działanie wilgoci. Spośród rodzimych gatunków szczególnie polecany jest dąb. Ma trwałe, twarde, odporne na uszkodzenia oraz wilgoć drewno.

Zaimpregnuj blat

Aby drewniany blat posłużył ci jak najdłużej, był odporny na wilgoć i nie zniszczył się szybko podczas codziennego użytkowania musisz go jeszcze przed montażem odpowiednio zaimpregnować. Można w tym celu zastosować olej lub lakier. Fachowcy uważają, że bardziej naturalną formą zabezpieczania drewna jest olejowanie. Olej nie zasłania struktury drewna, pozwala wyczuć ją pod palcami. Blaty pokryte olejem lepiej znoszą kontakt z wodą oraz wysokie temperatury, łatwiej je także odnowić, gdy będzie to konieczne. Niektórzy wolą polakierować drewniany blat. Lakier tworzy na powierzchni drewna połyskliwą lub matową powłokę, która zabezpiecza go przed brudem i wilgocią. Nie jest jednak odporny na zarysowania. Jego wielką zaletą jest za to całkowita plamoodporność.

Jak pielęgnować drewniany blat?

Zarówno olejowane, jak i lakierowane powierzchnie są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Wystarczy przetrzeć je wilgotną ściereczką z detergentem. Atutem drewnianych blatów jest także możliwość wielokrotnego odnawiania. Jeśli zdarzą się jakieś drobne uszkodzenia, można je w dość prosty sposób usunąć. Wystarczy przeszlifować drewno i ponownie zabezpieczyć olejem lub pokryć lakierem.

