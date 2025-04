Drewno to jeden z ulubionych surowców wykorzystywanych przy aranżacji wnętrz. Drewniane meble i dodatki nadają pomieszczeniom ciepłego i przytulnego charakteru, a zarazem wprowadzają element luksusu. Meble z tego materiału (wykonane w całości lub zdobione drewnianymi elementami) często wykorzystywane są także w łazience. To dobry, czy średnio trafiony pomysł?

Drewniane meble do łazienki – odrobina luksusu, jak w SPA!

Drewniane szafki w łazience wyglądają bardzo elegancko, a przy tym znoszą surowość wykafelkowanego, zimnego pomieszczenia. Ciepłe odcienie drewna kojarzą się z salonem SPA, w którym uciechy doznaje nie tylko ciało, ale także dusza. Takie meble wyglądają szczególnie pięknie w szarej łazience (lub innej o jednolitej, chłodnej barwie). Dzięki temu codzienne rytuały stają się prawdziwą przyjemnością!

Dlaczego tak bardzo lubimy drewno w aranżacji wnętrz?

Czy jednak drewniane meble do łazienki są aby na pewno dobrym pomysłem? W końcu w tym pomieszczeniu panuje duża wilgoć i wyższa temperatura, niż w pozostałych. Jak wiadomo, drewno w połączeniu z wodą pęcznieje i niszczy się. Czy taki sam los czeka drewniane meble do łazienki?

Wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj surowca lub właściwie zakonserwować obecne meble, a także przestrzegać kilku istotnych zasad!

Meble do łazienki z drewna – jak przedłużyć ich żywotność?

Pierwszą, bardzo ważną zasadą, jest unikanie bezpośredniego stykania się mebli ze ścianą lub pozostałymi meblami. Para wodna, która skrapla się na ścianach, będzie ściekała, wchłaniając się w meble. Jeśli jednak zapewnimy im przewiew, drewno nie będzie pęczniało. W tym celu wystarczy zostawić choć kilka milimetrów odstępu pomiędzy meblami lub meblem i ścianą. Różnica praktycznie niezauważalna, a dla żywotności mebli ma ogromne znaczenie.

Druga ważna sprawa to zaimpregnowanie drewna. W wielu domach praktykuje się wstawianie do łazienki szafek przeznaczonych do innych pomieszczeń, na przykład do kuchni. Kup impregnat do drewna, chroniący je przed działaniem wilgoci i pomaluj, Możesz użyć także farby lub lakieru do drewna, przeznaczonych do malowania elementów zewnętrznych. Stworzą warstwę ochronną, przez którą wilgoć nie przedostanie się do głębszych struktur!

Zwróć także uwagę na uszkodzenia mechaniczne – dziury, głębokie rysy czy oderwane listwy. Napraw je jak najszybciej – takie uszkodzenia są dla mebli jak otwarta rana, przez którą do środka dostają się bakterie niszczące tkankę.

Unikaj także umiejscawiania drewnianych mebli w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła – to także ma na nie destrukcyjny wpływ.

Wylaną na powierzchnię mebla wodę lub inną ciecz od razu wycieraj do sucha, a także dbaj o to, by łazienka była dobrze wentylowana. Po każdej kąpieli lub prysznicu, koniecznie zostaw otwarte drzwi.

Jak dbać o drewniane meble, by służyły jak najdłużej?

To proste, ale skuteczne sposoby na przedłużenie żywotności drewnianych mebli i zabezpieczenie ich przed szkodliwym działaniem wilgoci!

